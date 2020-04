Jordi Sànchez: "El tracte del departament de Justícia als presos polítics voreja la discriminació"

L'expresident de l'ANC i líder de la Crida, Jordi Sànchez, considera que el tracte del departament de Justícia cap als presos polítics "voreja la discriminació". En una entrevista a Viaweb recollida per l'ACN, Sànchez ha defensat que hauria sigut millor decretar el confinament domiciliari a partir d'un tercer grau. I ha afegit que en aquest cas "la jutge de vigilància o el Suprem potser haurien tombat la decisió", però no creu que s’hagués amenaçat els funcionaris amb prevaricar. L'exdiputat de JxCat ha qüestionat que s'anunciés que farien el confinament a casa sense passar per un tercer grau i per decisió exclusivament de les juntes de tractament. Un fet que, segons diu, era "inèdit i d’encaix no fàcil" amb el reglament penitenciari.

Sànchez assegura que en línies generals li semblen bé les mesures del departament de Justícia, en mans d'ERC, per contenir la pandèmia a les presons, i les ha qualificat de "globalment encertades". Però, en canvi, creu que el "tracte singular" als polítics presos no ho ha sigut, i ha afegit que "voreja la discriminació".

"He demanat que els presos polítics no siguem una excepció. Tots els presos que han sortit ho han fet des del tercer grau i són diversos centenars els que en quatre setmanes han passat del segon grau al tercer, molts sense tenir ni el 100.2 aprovat ni haver sortit mai amb permisos. La resposta, tothom la sap", ha conclòs. Per tot plegat, considera que és "difícil explicar" per què se'ls ha "tractat diferent".

Abans de la declaració de l'estat d'alarma, Sànchez feia poques setmanes que sortia a fer un voluntariat a través de l'article 100.2. Des que va decretar-se l'emergència sanitària, però, està confinat a la presó de Lledoners, ja que s'han suspès tots els permisos. A diferència de Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Cuixart, que amb el retorn de les activitats no essencials surten a treballar, l'exlíder de l'ANC estava autoritzat a fer tasques de voluntari en una entitat contra l'exclusió social.

651x366 La consellera de Justícia, Ester Capella, en una imatge d'arxiu / ACN La consellera de Justícia, Ester Capella, en una imatge d'arxiu / ACN

Capella es defensa en comissió i retreu la "lluita caïnita" als partits independentistes

Ahir precisament la consellera de Justícia, Ester Capella, va defensar la seva actuació al capdavant del departament i va criticar la "lluita caïnita" entre els partits sobiranistes. "Els independentistes ens hauríem de reconèixer tots com a aliats", va assegurar la consellera, que va insistir que cal "un front comú per l'amnistia" que aglutini les formacions sobiranistes. "Menys lluita caïnita i més generositat i treball en equip", va demanar. "Soc consellera de Justícia. Militant d’Esquerra. El líder del meu partit és a la presó. Si fos a les meves mans, ¿algú creu que no l’hauria tret?", va insistir Capella, amb voluntat de defensar la independència del criteri de les juntes de govern i dels professionals que les integren. "Els governs no posen ni treuen gent de la presó", va sentenciar.

Precisament aquest cap de setmana, preguntat per la situació dels polítics presos, el president de la Generalitat, Quim Torra, va admetre que ell té les claus de les presons i que el sistema penitenciari depèn d'ell, però va afegir que les lleis no.