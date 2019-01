Jordi Sànchez ultima la direcció per liderar la Crida

Últimes hores i últimes reunions a la presó de Lledoners per tancar la direcció de la Crida Nacional per la República, que se sotmetrà dissabte a votació en el congrés fundacional del nou espai polític. L’exlíder de l’ANC i diputat de JxCat Jordi Sànchez té previst comunicar aquest dimecres l’equip que l’acompanyarà per liderar la nova organització, que tindrà Carles Puigdemont com a “president fundador”. Ara bé, segons diverses fonts consultades per l’ARA, ahir en el tancament d’aquesta edició la composició final encara no estava resolta i s’estava negociant en diverses trobades al centre penitenciari. Entre les visites que dimarts van rebre Sànchez i els exconsellers de JxCat hi ha la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el diputat de JxCat Toni Morral.

De fet, són aquests dos noms els que han estat sobre la taula per assumir la secretaria general. Si finalment és Morral -exalcalde de Cerdanyola per ICV-, Artadi serà el principal lideratge de l’organització en el camp institucional: ja sigui com a portaveu de l’executiu o, si fa el salt a Barcelona, com a alcaldable de facto de JxCat a les municipals -Joaquim Forn serà el número 1 de manera simbòlica-. El president de la Generalitat, Quim Torra, tot i ser impulsor de la Crida, no figurarà com a membre de la direcció. La secretaria general és un lloc clau perquè serà qui gestionarà el dia a dia de la Crida mentre l’exlíder de l’ANC sigui a Madrid per afrontar el judici de l’1-O, pel qual la Fiscalia li demana disset anys de presó.

En les últimes hores diversos consultats admeten la dificultat de tancar la candidatura si ha de reflectir la “pluralitat” de l’espai. És per això que el flux de noms és constant i les fonts opinen que pot variar fins a última hora. Tanmateix, sí que es dona per fet que seran a la direcció la diputada de JxCat Gemma Geis; el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell; els exmembres de l’ANC Jordi Pairó i Marcel Padrós, i el portaveu de JxCat i membre del PDECat, Albert Batet. Altres fonts coneixedores també afirmen que hi podria haver el secretari d’Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar, considerat pròxim a l’exconseller Jordi Turull, a més d’algun perfil que sigui de l’entorn de l’exconseller Josep Rull. A aquests membres s’hi han de sumar persones enquadrades al sector liberal, socialdemòcrata i d’esquerres. Entre ells, l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, d’ERC, que va tancar la seva integració divendres a Waterloo amb Puigdemont. La quadratura del cercle és difícil i s’haurà d’encabir en els 21 membres que formaran la direcció (només la meitat tindran un altre càrrec institucional o en entitats). La llista final es votarà dissabte, sense descartar que se’n presentin més, perquè tots els fundadors ho poden fer. També se sotmetran a votació el rumb polític i els estatuts. Si hi ha una llista alternativa, els membres de la direcció seran els més votats del congrés, tot i no ser de la mateixa candidatura.

El partit, en hibernació

La Crida naixerà estant inscrita al registre de partits del ministeri de l’Interior i també al d’associacions de la Generalitat. Per evitar problemes amb el PDECat, l’únic partit que s’ha mostrat disposat a donar suport al projecte, i altres formacions -Pep Andreu és d’ERC-, la nova organització començarà operant com a associació. És a dir, la nova direcció i l’assemblea seran òrgans de l’associació i el partit només s’activarà si es decideix que han de concórrer en unes eleccions. Fins llavors la branca política de la Crida, el partit, estarà en hibernació. Així evitaran el conflicte més immediat amb els sectors del PDECat que reclamen al president del partit, David Bonvehí, que expulsi qui es faci militant de la Crida i que parla d’escissió a JxCat. A partir del dia 26, la nova direcció haurà de resoldre les incògnites.