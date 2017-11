Junqueras al NYT: "En la batalla per l'autodeterminació, no es guanya amb el primer cop"

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha manifestat aquest dimecres la seva confiança en què la República catalana es consolidarà "tard o d'hora". "En la batalla per l'autodeteminació, un no guanya amb el primer cop, especialment contra un Estat tan disposat al fet que la seva maquinària colpegi a milions de ciutadans només perquè volen votar"", ha vaticinat en un article publicat a 'The New York Times'.

"El valor que aquest país ha demostrat és tan clar i tan fort que, tard o d'hora, donarà com resultat la consolidació d'una República de Catalunya plena, veritablement justa i democràtica", ha afegit.

Junqueras ha defensat que la proclamació de la República catalana de la setmana passada està legitimada pel resultat de l'1-O, i ha sostingut que l'independentisme no pot renunciar a les eleccions del 21 de desembre "com un mitjà per validar" i consolidar la República. Ha reivindicat la necessitat de "teixir aliances sòlides amb tots els actors socials i econòmics que volen construir un estat nacional veritablement al servei dels seus ciutadans", que ha d'haver-hi una estratègia per establir un nou marc de llibertats, i ha reiterat que "en els propers dies haurem de prendre decisions que no seran fàcils d'entendre".

Junqueras també ha alertat que l'aplicació de l'article 155 per part del Govern central és una "usurpació de les institucions" i ha cridat a respondre de manera cívica i pacífica. També ha assegurat que el Govern pretén anul·lar l'autogovern i limitar els drets i llibertats, però que a Catalunya "hi ha una clara dissociació entre la voluntat democràtica dels ciutadans i el Govern central, que s'ha proposat prendre les institucions populars i controlar-les despòticament".

Malgrat que han estat cessats pel govern espanyol, Junqueras ha defensat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, continuen mantenint els seus càrrecs fins que els ciutadans decideixin el contrari.