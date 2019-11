Junqueras, Puigdemont i Comín tornen a demanar immunitat parlamentària a l'Eurocambra reforçats per l'advocat de la UE

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín continuen afegint plecs de papers a l'argumentari de la seva lluita per ser eurodiputats. Aquest dimarts els tres polítics independentistes han tornat a demanar al president del Parlament Europeu, David Sassoli, que protegeixi la seva immunitat parlamentària. I aquest cop han reforçat la petició amb l'opinió de l'advocat general de la UE, que fa dues setmanes va determinar que Junqueras hauria d'haver sigut reconegut com a eurodiputat des del moment de la proclamació dels resultats i que, per tant, tenia immunitat parlamentària. En una missiva enviada a través de l'eurodiputada d'ERC Diana Riba defensen que el Parlament Europeu encara podria prendre mesures per protegir la seva immunitat parlamentària i actuar.

Aquest moviment s'afegeix al recurs d'empara que una quarantena d'eurodiputats van enviar a principis d'octubre a Sassoli. Li demanaven que l'Eurocambra protegís la immunitat de Junqueras, Puigdemont i Comín. Els eurodiputats de cinc grups polítics diferents van sol·licitar, pocs dies abans de la sentència de l'1-O i de la mateixa vista al TJUE sobre el cas Junqueras, que l'Eurocambra confirmés els "privilegis i immunitats" dels tres polítics independentistes.

Ara s'hi afegeixen les conclusions de l'advocat general de la UE, que no són vinculants perquè encara ha d'arribar la sentència, però que segons la carta que Riba ha enviat a Sassoli són rellevants perquè "l'advocat és clar sobre quan comença la immunitat" i sobre el fet que està en mans de l'Europarlament decidir sobre el cas per la seva "obligació de protegir la immunitat dels parlamentaris". Les euroordres de detenció emeses per extradir Carles Puigdemont i Toni Comín entrarien en una nova fase –la justícia espanyola necessitaria el permís del Parlament Europeu, a més del de les autoritats belgues– i també canviaria la situació d'Oriol Junqueras, a qui el Tribunal Suprem ha suspès la condemna per inhabilitació a l'espera del TJUE.

Esgotar tots els recursos

L'Eurocambra fins ara s'ha mantingut al marge de la qüestió i fonts de la institució reiteren que les conclusions de l'advocat general no són vinculants i que, per tant, no faran cap moviment. Tot i això, la setmana passada Puigdemont i Comín ja van enviar una altra carta a Sassoli demanant que els deixi ocupar el seu escó (que no és el mateix que tenir immunitat) basant-se en les conclusions de l'advocat general de la UE sobre Junqueras. El dirigent d'ERC ha fet el mateix aquest dimarts en una altra missiva enviada a la comissió d'afers jurídics. Davant aquesta petició, Sassoli va assegurar que quan hi hagi una sentència ferma del TJUE està disposat a rectificar si així ho exigeix la justícia.

Tot plegat cal entendre-ho com una estratègia dels líders independentistes per internacionalitzar el procés i aconseguir arribar al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH). Es tracta d'acumular arguments que defensin que s'han vulnerat els seus drets fonamentals davant el tribunal d'Estrasburg, l'únic que tindria competències per anul·lar la sentència del Procés.