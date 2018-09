Junqueras descarta "dreceres" cap a la independència sense un referèndum pactat

L'exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, no visualitza una Catalunya independent sense un referèndum pactat amb l'Estat. En una entrevista a 'Els Matins' de TV3 aquest dilluns, Junqueras ha descartat la via unilateral en dir que no veu "dreceres" cap a la República sense l'acord amb Madrid per a la celebració d'un referèndum. "Aquest sempre ha sigut el nostre escenari", ha explicat el líder d'ERC des de la presó de Lledoners, des d'on ha recordat que "la fortalesa democràtica es compta per vots".

Pel que fa a les mobilitzacions previstes per a aquesta tardor, Junqueras creu que la manifestació de demà a la Diada "ha de ser un clam per a la democràcia i la llibertat", però també ha demanat al sobiranisme fer un "esforç d'inclusió". L'exvicepresident no s'ha posicionat, en canvi, sobre la proposta de l'ANC de fer una aturada de país de cara al 3-O, una data que posa en valor: "El 3-O vam ser més que l'1-O. I és molt important bastir acords a partir dels que érem el 3 d'octubre als carrers de Catalunya". En referència a la convocatòria d'una vaga general, Junqueras ha assegurat que és "partidari de tota expressió democràtica que tingui prou consens per ser un èxit" i col·loca com a "clau" la participació dels agents econòmics i socials.

"Admetre on som i no on ens agradaria ser"

Per a Oriol Junqueras, a l'independentisme "li falta verbalitzar" la seva estratègia comuna i ha animat a "parlar clar": "Ens cal admetre on som i no on ens agradaria ser i construir de nou aprenent dels errors comesos". En aquest sentit, ha recomanat al Govern la recepta de "governar, i governar bé" per tal de "guanyar credibilitat" entre els que no són independentistes, i que s'emprengui la recerca d'un camí estable. "Catalunya necessita estabilitat i unes institucions fortes" i, per això, el líder republicà descarta eleccions anticipades: "No és bo per a ningú anar fent eleccions cada poc temps".

En declaracions a la televisió pública catalana, Junqueras també s'ha refermat en la seva intenció de no demanar l'indult, com ja va explicar dissabte al digital 'Crític', al·legant que és "innocent dels delictes" que se li imputen. Tot i això, no espera un judici just, com tampoc ho ha sigut la instrucció del cas, segons l'exvicepresident de la Generalitat, que considera que el fet que hi hagi líders polítics a la presó "evidencia" que "el conflicte polític entre Catalunya i Espanya no està resolt".

Prudència amb el govern Sánchez

Mirant cap a Madrid, Oriol Junqueras ha preferit ser prudent a l'hora de valorar l'oferta de diàleg provinent del govern de Pedro Sánchez. Tot i que ha apreciat el "canvi de voluntat" dels socialistes, cal que el president espanyol "vagi més enllà" perquè, si no, "només serà façana". I ha recordat experiències passades: "El PSOE ja el coneixem. Massa sovint ha acabat fent seguidisme del PP".