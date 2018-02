Junqueras creu que la pressió de l'Estat pot fer que la investidura de Puigdemont només sigui "simbòlica"

"Cada dia somio en la llibertat". 'Diario 16' publica aquest dijous una entrevista a Oriol Junqueras des de la presó, contestada pel líder d'ERC per escrit, en què assegura estar dolgut per estar empresonat de manera preventiva, "mai he rebutjat donar la cara", i es posiciona sobre la investidura del líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont. Segons Junqueras, el que està a debat és "si el Parlament pot investir un diputat electe", malgrat que després "les circumstàncies puguin impedir que aquesta presidència sigui efectiva", i que s'hagi de "combinar una presidència legítima, tot i que simbòlica, amb una executiva".

Junqueras compara les dificultats que es trobaria Puigdemont per governar des de Bèlgica amb les que tindria ell mateix si fos investit des de la presó: "Vindria a ser el mateix". El líder d'ERC assegura que "respecta" la postura del candidat de JxCat -després de l'ajornament del ple es va refermar com l'únic candidat possible- tot i no compartir-la: "Cal posar les llums llargues, les curtes no deixen veure tot el recorregut ni l'horitzó".

Des de l'inici de la campanya electoral, ERC ha insistit en la necessitat de formar un Govern efectiu, amb capacitat de governar. Els republicans van avisar abans del 21-D que la tornada de Puigdemont era inviable judicialment. No obstant això, després de les eleccions van optar per donar suport a Carles Puigdemont com a líder de la llista més votada. Però el gir de guió del president del Parlament, Roger Torrent, ajornant el ple d'investidura, fa evidents les reticències a una investidura que consideren "simbòlica". Malgrat que aquest mateix matí Torrent ha insistit que "l'únic candidat" que es planteja proposar és Puigdemont, les paraules de Junqueras des de la presó obren la porta a una solució intermitja.

El líder d'ERC, que ha afirmat que "espera" que no s'hagin de repetir les eleccions, ha considerat que el seu partit és el que s'ha endut la "pitjor part" del conflicte amb l'Estat, però "no únicament": "També el conjunt de la societat".