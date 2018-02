Roger Torrent: "El meu compromís és investir Puigdemont amb totes les garanties"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat aquest dijous a RAC1 la seva decisió d' ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont. "Rebo una carta del president Puigdemont dilluns en què em demana empara, que defensi els seus drets com a parlamentari per poder afrontar el debat d'investidura amb totes les garanties", ha explicat: "Assumint aquesta petició constato que el ple no té aquestes garanties pel que fa als drets de Puigdemont ni pel que fa a garantir que sigui una investidura efectiva". Per tant, Torrent va prendre aquesta decisió, que ha recalcat com a "responsabilitat" seva: "Hem d'aconseguir poder fer aquesta investidura amb totes les garanties. Aquest és el meu compromís".

Torrent ha explicat a RAC1 només el seu equip coneixia la decisió abans de la seva compareixença anunciant que ajornava el ple. Torrent ha rebutjat pronunciar-se sobre si l'ajornament del ple va trencar un pacte per investir Puigdemont entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC: "No em correspon. Com a president del Parlament represento el conjunt dels diputats". Torrent ha explicat que, abans de fer pública la seva decisió, va intentar parlar amb Puigdemont, però sense èxit. Amb tot, no ha aclarit si el va trucar cinc vegades, tal com havia mantingut ERC: "L'important no són els detalls".

Sobre els missatges de Puigdemont enviats a Antoni Comín i filtrats per Telecinco, en què el candidat de JxCat assegurava que havia estat "sacrificat", Torrent ha insistit que, malgrat rebutjar valorar "missatges de caire privat", "Carles Puigdemont és el candidat a la investidura, i ho continuarà essent". En aquest sentit, s'ha refermat en què "hi haurà sessió d'investidura quan es compleixin totes les garanties democràtiques perquè Carles Puigdemont pugui ser investit de manera efectiva". "Cap tribunal no decidirà qui ha de ser el president de la Generalitat", ha assegurat el president del Parlament, tot i que ha evitat parlar de desobediència al Tribunal Constitucional (TC): "Lluitarem des d'un punt de vista jurídic per assenyalar aquest nyap jurídic i treballar políticament per trobar la fórmula que permeti preservar els drets de Puigdemont i que es faci una investidura que sigui efectiva".

Preguntat sobre si creu que Carles Puigdemont serà president de la Generalitat, Torrent es limita a respondre: "Serà el candidat a la investidura a president de la Generalitat". El president del Parlament ha informat que ha demanat un informe als lletrats per conèixer com queda el calendari des de l'ajornament del ple, que previsiblement es coneixerà dimarts que ve, tot i que ha assegurat que "no hi ha un termini per convocar el ple".

Torrent s'ha definit durant l'entrevista, davant les veus que el descriuen com un president de la cambra més moderat, com un "hereu del mandat de Carme Forcadell": "En la defensa de la democràcia al Parlament m'hi trobaran tant com a ella."