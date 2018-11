La Junta Electoral avisa Puigdemont que la promesa del càrrec d'eurodiputat s'ha de fer "físicament" a Madrid

La promesa del càrrec d'eurodiputat s'ha de fer "físicament" a Madrid. Així ho han confirmat fonts de la Junta Electoral Central a l'ACN, que han advertit que en tot cas una possible candidatura a les europees amb Oriol Junqueras o Carles Puigdemont es podria arribar a rebutjar si es declara els candidats "inelegibles". De fet, fonts de la Junta Electoral Central han confirmat que, en cas d'una impugnació, els membres de la junta "haurien de decidir" sobre les llistes abans del comicis, previstos per al maig del 2019, i tenint en compte la situació processal dels candidats. Ara per ara, Junqueras i Puigdemont estan "suspesos" per càrrec públic per part del Suprem, però no formalment inhabilitats, i els experts consultats per l'ACN indiquen que això podria permetre'ls presentar-se a les eleccions, però no arribar a prometre el càrrec, que, de tota manera, s'hauria de fer presencialment.

En el cas d'aconseguir un escó, Oriol Junqueras, si encara estigués en presó preventiva, hauria d'obtenir un permís penitenciari per anar davant de la Junta Electoral. El Suprem no li va concedir, per exemple, autorització per assistir als plens del Parlament de Catalunya. En el cas de Puigdemont, el seu retorn a Espanya podria implicar la presó immediata.

Un altre dels obstacles per a Junqueras i Puigdemont per presentar-se a les eleccions europees és el règim d'incompatibilitats. Segons l'article 211 de la LOREG, és "incompatible" ser diputat a les Corts Generals o a les cambres de les comunitats autònomes, com el Parlament de Catalunya, amb el fet d'esdevenir eurodiputat. En aquest escenari, normalment es resol a favor del càrrec que s'ha adquirit més recentment. És a dir, en aquest cas, Junqueras i Puigdemont haurien de ser eurodiputats i deixar de tenir escó al Parlament.

Per la seva banda, el Parlament Europeu es manté al marge d'una possible candidatura a les eleccions que inclogués Junqueras o Puigdemont, perquè en cap cas entra a valorar "qui pot ser escollit i qui no" membre de la cambra. De fet, fonts de l'Eurocambra reiteren a l'ACN que és la legislació estatal, i en concret la Junta Electoral Central, la competent per decidir si Junqueras o Puigdemont podrien arribar a obtenir un escó a Brussel·les. "El Parlament Europeu es limita a rebre el llistat oficial de diputats transmès per l'autoritat nacional competent", indiquen des de l'Eurocambra.

L'únic element que regula el Parlament Europeu i que podria afectar la situació de presos i exiliats és el del vot delegat. La cambra amb seu a Brussel·les i Estrasburg no preveu "cap" procediment per permetre la delegació de vot, segons han confirmat fonts parlamentàries a l'ACN. Això implicaria que, si Oriol Junqueras pogués finalment jurar el càrrec, no podria votar al plenari europeu ni nomenar un substitut –excepte si renunciés a l'escó i la llista corregués una posició–. De fet, l'Eurocambra no va crear "cap mecanisme per reemplaçar" un eurodiputat britànic que va entrar a la presó durant el seu mandat a Brussel·les. Les eurodiputades de baixa maternal o els que estan malalts tampoc poden delegar el vot, com sí que passa al Parlament de Catalunya.