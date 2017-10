L’independentisme es dispara i revalidaria la majoria al Parlament

Junts pel Sí i la CUP revalidarien la majoria absoluta (60-63 diputats per a la coalició, 8-9 per a la CUP), segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Ciutadans es quedaria igual o pujaria lleugerament (25-26), el PSC també augmentaria en escons (17-19, pels 16 actuals), els comuns no farien el salt esperat (12-14, ara en tenen 11) i el PP es quedaria com està (10-11).

540x327 Gràfic Gràfic

540x344 Gràfic2 Gràfic2

El sondeig del CEO s'ha fet del 16 al 29 d'octubre, és a dir, entre la declaració d'independència suspesa, l'evolució de l'aplicació de l'article 155, la DUI del dia 27 i l'anunci de convocatòria d'eleccions de Rajoy.

Una altra dada destacada de l'enquesta és que augmenta de forma significativa el nombre de partidaris de la independència. A la pregunta "Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?", el 48,7% respon que sí i el 43,6% que no. És un gir respecte al baròmetre de juny: els favorables a la independència pugen 7 punts (del 41,1% al 48,7%) i els contraris en baixen gairebé 6 (del 49,4% al 43,6%).

En la pregunta sobre quin model d'estat prefereixen els catalans, l'independentisme també gaudeix d'una pujada significativa: el 40,2% dels catalans volen viure en un estat independent (34,7%) en l'últim baròmetre. Baixen els partidaris de l'estat autonòmic (27,4%, abans 30,5%) i els federalistes es mantenen en un estable 21,9%. Els partidaris que Catalunya sigui una regió són un 4,6%.

L'estudi s'ha publicat aquest dimarts, quan, segons el govern espanyol, l'executiu està cessat. El CEO ha penjat el baròmetre a la seva pàgina web, però, al contrari del que és habitual, no ha fet cap roda de premsa per exposar-ne els resultats.