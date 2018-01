JxCat, ERC i la CUP es reuneixen per primer cop conjuntament per parlar de la investidura i el programa de Govern

Representants de JxCat, Esquerra Republicana i la CUP s’estan reunint aquest divendres al matí al Parlament per primer cop en una trobada a tres bandes. Les formacions independentistes es veuen, a petició de la CUP, per parlar de la investidura de Carles Puigdemont, d’una possible reacció comuna si s’impugna el tràmit per part del TC, i del programa de Govern que presentaria el candidat.

Els anticapitalistes van traslladar a JxCat i ERC un llistat de 25 propostes per negociar el seu suport a la investidura i, en funció de la resposta que rebin dels altres grups independentistes, el Consell Polític de la CUP haurà de fixar una posició a la seva reunió d’aquest proper dissabte al matí.