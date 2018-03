JxCat i ERC tanquen un acord i l'envien a la CUP per desbloquejar la investidura

JxCat i ERC han trigat 77 dies a arribar a un acord, però finalment el van tancar aquest dimecres i el van fer arribar immediatament a la CUP. Així ho ha confirmat aquest dijous en una entrevista a TV3 un dels portaveus de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, després que ho hagués avançat a primera hora Nació Digital. Pujol ha explicat que la proposta inclou un procés constituent que hauria d'acabar amb la redacció d'un "document", tot i que ha evitat especificar si es tractaria d'un projecte de Constitució catalana, tal com reclamen els anticapitalistes.

Aquesta mateixa setmana, des de JxCat s'havia acceptat públicament que la redacció d'una Constitució hauria de ser el punt culminant del procés constituent. Això xocaria de ple amb la prohibició del Tribunal Constitucional. Esquerra s'havia oposat a la idea de fer vinculant aquest procés constituent i tant els republicans com JxCat optaven per deixar en mans de la ciutadania –i no de les institucions– l'impuls del procés constituent. Tot i que dimarts passat tant ERC com JxCat es van comprometre a presentar públicament l'acord un cop el signessin, Pujol ha explicat que encara no està decidit com i quan l'explicaran a la ciutadania.

Fonts consultades per l'ARA expliquen que l'acord entre JxCat i ERC es basa en el que la CUP ja havia acceptat el 30 de gener (aleshores amb Carles Puigdemont com a candidat a la investidura) i s'hi afegeixen novetats especialment pel que fa al capítol del procés constituent. Els cupaires ja van advertir que no tornarien a seure a negociar si la proposta continuava sent "autonomista". Ara, Pujol els ha demanat que estudiïn la nova oferta amb celeritat per poder prendre una decisió abans de dilluns, quan està previst el ple que hauria d'investir Jordi Sànchez.

La investidura, però, està en mans del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Pujol ha reconegut que la situació és "excepcional" i que dependrà de si Llarena decideix "respectar els drets polítics de Sànchez" o si actua com un "censor".