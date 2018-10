JxCat i ERC salven el Govern a risc de fer inviable el Parlament

La setmana de commemoració de l’1-O haurà acabat amb crítiques dels manifestants a la manca d’impuls del Govern; càrregues policials davant l’intent d’alguns centenars de persones d’accedir al Parlament; la petició de dimissió del conseller d’Interior; un ultimàtum del president de la Generalitat al PSOE qüestionat pels seus propis socis; retrets creuats entre JxCat i ERC que posen en risc la governabilitat; un nou ajornament del ple del Parlament per les discrepàncies polítiques, i un acord de mínims per salvar, de moment, la legislatura. Ahir els dos principals partits independentistes van decidir ignorar els advertiments dels lletrats -com havien fet sovint la legislatura passada- per intentar apaivagar la crisi que fa setmanes que s’espera i que va esclatar al matí amb el pols de JxCat al president del Parlament. L’acord polític és acceptar com a vàlides les delegacions de vot presentades ahir per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, tot i assumir que, a partir d’ara, les votacions poden ser impugnades per l’oposició, que ja ha amenaçat amb recórrer al Tribunal Constitucional.

Fonts d’ERC critiquen el “tacticisme” de JxCat, que atribueixen a la voluntat de desgastar Roger Torrent. A la inversa, fonts de JxCat critiquen el “tacticisme” d’ERC, que atribueixen a la voluntat de salvaguardar el president de la cambra de possibles querelles. Després de sis hores de cimeres al més alt nivell -encapçalades pel president del Govern, Quim Torra, d’una banda, i pel vicepresident, Pere Aragonès, de l’altra-, el president del grup republicà, Sergi Sabrià, i el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, van sortir plegats a anunciar un acord en el qual fonts de les dues formacions polítiques afirmen que els partits no creuen. Ells dos, però, van subratllar que “no perilla” l’estabilitat del Govern i van intentar convèncer la ciutadania que les discrepàncies entre ells eren fruit exclusivament de “la judicialització de la política”.

Els enfrontaments, que ja s’intuïen dimecres, van començar a primera hora del matí, quan JxCat va presentar a la mesa un escrit signat només pel portaveu, Albert Batet, per seguir votant en nom dels quatre diputats del grup afectats per la interlocutòria de suspensió del Suprem. Torrent es va indignar, expliquen fonts pròximes al president, en comprovar que JxCat havia optat per situar-se al marge de l’acord que es va votar dimarts. Aquell mateix dia Oriol Junqueras i Raül Romeva ja es van adherir a la nova situació i van designar Sabrià com el diputat que exerciria a partir d’ara els seus drets.

Canvi d’estratègia

“No estan suspesos”, insistien des de la sala de premsa Sabrià i Pujol, que deixaven en mans dels interessats una hipotètica reclamació per tornar a cobrar el sou. Des del mes de juliol que no ho fan, precisament des que el Parlament va rebre la interlocutòria de Pablo Llarena. Fonts de JxCat apunten que els seus diputats podrien reclamar el salari aviat. Els portaveus tampoc van ser capaços de respondre per què no se’ls torna el sou de manera automàtica si, com asseguren, no estan suspesos.

Abans de la roda de premsa conjunta, reunions i més reunions al Parlament. Les primeres, amb representants dels grups, molt tenses, segons apunten fonts consultades per l’ARA. En veure que JxCat no estava disposada a designar substituts i es mantenia ferma a seguir delegant el vot dels diputats, Torrent va canviar d’estratègia. El president de la cambra va exigir que, almenys, es presentés un document signat per cadascun dels afectats per demostrar que eren ells els que validaven aquella via. JxCat s’hi va negar. Aragonès i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, van ser, segons les fonts, els que van desbloquejar la situació. JxCat va accedir sis hores després a presentar quatre escrits signats pels processats refermant la delegació del vot en Batet.

L’acord de mínims hi era, però encara faltava un últim episodi per acabar una jornada d’alt voltatge a la cambra catalana. El ple, previst per a les 12 h, es va ajornar fins a les 19 h i, abans, es va reunir la mesa, que havia de validar l’acord, i la junta de portaveus. Els lletrats van prendre la paraula per oposar-se a les delegacions i van qüestionar la seguretat jurídica de les votacions si la mesa les acabava acceptant. Torrent va decidir primar l’acord polític i la majoria independentista de la mesa va validar (4-3) el pacte. Però són els lletrats els responsables de signar les actes de les votacions i, com van advertir fa dos dies, no estan disposats a computar els vots que poguessin incomplir el dictamen que va acordar dimarts el ple. El vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, i el lletrat major, Joan Ridao, van mantenir un tens enfrontament dialèctic i la portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, no va poder contenir la ràbia i, compungida, es va enfrontar a JxCat retraient als seus representants que posessin en risc les institucions.

El ple va quedar suspès tot seguit i els grups de l’oposició al complet van demanar a JxCat i ERC que tornin amb una proposta consensuada abans de reprendre el debat de política general. No serà avui.

Ahir de propostes de resolució no se’n va parlar i la majoria de diputats es van passar el dia especulant amb la data de les pròximes eleccions. Fonts del Govern insisteixen, però, que hi ha un projecte comú i que l’estabilitat no perilla.