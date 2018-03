JxCat i ERC tanquen un "preacord" de Govern i el traslladaran en les pròximes hores a la CUP

JxCat i ERC han buscat un cop d'efecte aquest dilluns i han anunciat que ja han arribat a un "preacord" que inclou la investidura de Jordi Sànchez, però també un nou full de ruta per avançar cap a la República Catalana, un nou document que traslladaran a la CUP aquest dimarts o, com a tard, dimecres, per intentar convèncer els anticapitalistes, que dissabte passat van decidir que no donarien suport a la investidura perquè el programa de legislatura que els presentaven era "autonomista".

Tant la presidenta del grup parlamentari d'Esquerra, Marta Rovira, com la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, han anunciat un preacord del qual, de moment, no han fet públic cap detall. De fet, la setmana passada els representants d'una i altra formació ja explicaven que només hi havia "serrells" pendents. Sobre aquests serrells, Artadi ha explicat que podrien fer variar l'opinió de la CUP sobre la investidura perquè, per exemple, inclouen novetats respecte del procés constituent. "No ens vam posar a parlar del procés constituent fins divendres al vespre", ha explicat la portaveu de Junts per Catalunya.

De moment, ni JxCat ni ERC han signat el nou document. S'han emplaçat a fer una presentació pública aquesta mateixa setmana per detallar quin és el nou full de ruta que plantegen per als pròxims anys i com s'han repartit el Govern. A finals de la setmana passada aquest preacord ja estava embastat i, de fet, després de plantejar certs dubtes divendres, dissabte els republicans ja van acceptar públicament la candidatura de Jordi Sànchez a la presidència de la Generalitat. Aquest dilluns, després de la ronda de contactes amb totes les forces polítiques del Parlament, Roger Torrent ha fet oficial que proposa Jordi Sànchez per a la investidura, tot i que encara no ha fixat data pel ple.

Avançar cap a la República

És la quarta vegada que s'anuncia un principi d'acord entre les dues principals forces independentistes. Aquesta vegada, però, és la primera que no és desmentida per Esquerra. De fet, Rovira ha comunicat personalment al president del Parlament, Roger Torrent, que existia aquest preacord amb JxCat. Per la seva banda, Artadi ha demanat al president de la cambra que no convoqui el ple d'investidura de manera immediata, per donar temps que la CUP revisi la nova proposta.

Els anticapitalistes han deixat clar que no acceptaran un full de ruta "autonomista". Les negociacions estan "interrompudes" i el portaveu dels cupaires al Parlament, Carles Riera, ha subratllat que no es reprendran si la proposta dels seus interlocutors no assumeix que la via unilateral és l'única viable per avançar cap a la República.

La CUP no està disposada a acceptar un programa "autonomista", però ERC i JxCat tampoc pretenen tornar a instaurar la desobediència com a pràctica habitual. Els presos polítics, els exiliats i les institucions intervingudes són prou motius -pensen- per teixir una nova estratègia. Rovira ha recordat que al programa electoral dels republicans ja hi havien les "50 mesures republicanes" i que aquest serà el camí que hauran d'emprendre a partir d'ara. Es tracta de prioritzar mesures de caire social que ja es poden desenvolupar amb l'actual nivell d'autonomia.

El procés constituent és, en tot cas, la joia de la corona per als anticapitalistes, que defensen un procés participatiu de base ciutadana, però emparat pel Parlament, per definir les prioritats d'una hipotètica futura constitució catalana.

ERC es queda les conselleries més socials

El repartiment del Govern fa temps que es va establir que es faria a parts iguals entre JxCat i ERC. Aquest acord feia necessari que els republicans guanyessin una conselleria respecte a l'anterior legislatura. I així ho faran. Divendres passat, l'ARA ja va explicar que Esquerra tenia coll avall que es quedaria amb la conselleria d'Ensenyament. En les negociacions el partit havia pugnat per aquesta cartera o per la de Cultura. En el preacord que signaran amb JxCat, Ensenyament passa a l'òrbita dels republicans, que comptaran amb les tres principals conselleries socials del Govern: Ensenyament, Salut i Benestar Social/Treball.

A aquestes tres hi sumaran, com en l'anterior legislatura, Justícia, Agricultura, Economia i Exteriors. Per la seva banda, JxCat es quedarà amb les conselleries de Presidència, Empresa, Cultura, Interior, Territori i Governació, a més de la presidència de la Generalitat.