JxCat i ERC reobren les converses per intentar consensuar el pressupost del Parlament

Després del xoc que es va produir la setmana passada entre els dos socis de Govern pel pressupost al Parlament, Junts per Catalunya i Esquerra renegocien 'in extremis' per evitar que es reprodueixi la votació de la setmana passada a la mesa -quan JxCat, PP i Cs van votar a favor dels comptes, ERC, el PSC i la CUP es van abstenir i els comuns van votar en contra- i els dos socis de Govern es divideixin en el ple.

Segons fonts parlamentàries consultades per l'ARA, una de les bases de la negociació és que JxCat ha proposat als republicans destinar la pujada de sou de l'1,75% prevista per als diputats a un pla de sostenibilitat del Parlament per fer front al canvi climàtic. Fonts coneixedores de la negociació aclareixen que s'està parlant només del sou dels parlamentaris i que es mantindria l'augment del 2% de la nòmina dels funcionaris.

Fonts republicanes, però, remarquen que les seves condicions per votar a favor del pressupost continuen sent les mateixes que fa una setmana, i passen ERC per incloure una partida per a l'acte de la francofonia que té previst acollir aquest any el Parlament –amb presència de representants de diversos Parlaments del món– i una altra per fer "difusió" del 40è aniversari de la cambra. Tanmateix, les converses segueixen obertes, i si hi hagués acord la intenció seria presentar-lo de nou en la reunió de la mesa ampliada de demà el matí perquè els nous comptes puguin ser aprovats pel ple a la tarda sense divisió de vot.

La setmana passada JxCat va aprovar la pujada de sou amb els vots de Ciutadans i el PP, mentre que el PSC, Esquerra i la CUP es van abstenir (els comuns van votar en contra). La situació va generar una nova crisi entre la majoria de Govern al Parlament i una nova jornada d'acusacions creuades: fonts dels republicans van assegurar que els comptes de la cambra no inclouen partides necessàries que havien sol·licitat (hi trobava a faltar una partida per a l'acte de la francofonia que té previst acollir aquest any el Parlament i una altra per fer "difusió" del 40è aniversari de la cambra).

Per contra, fonts de JxCat replicaven que els comptes són "continuistes" i una qüestió "tècnica" que impulsa l'"Oïdoria de Comptes" de la cambra, l'òrgan tècnic que porta les finances, i neguen que hi hagi un pacte amb Cs per excloure els republicans. Així doncs, la proposta de JxCat va dirigida a destinar a un altre lloc els recursos que en un primer moment eren per augmentar el sou dels diputats, però no per a les partides que havia sol·licitat el president del Parlament, Roger Torrent.