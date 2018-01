JxCat estudia que Puigdemont torni a Catalunya si es garanteix la seva "immunitat parlamentària"

El president del Govern, Carles Puigdemont, s'ha mostrat clar aquest divendres al voltant de les opcions de tornar a Catalunya. En una entrevista a Catalunya Ràdio pràcticament ha descartat tornar si no es garanteix la seva llibertat. Els portaveus de Junts per Catalunya, Elsa Artadi i Eduard Pujol, han insistit en aquesta idea des del Parlament i han reclamat que es respecti la "immunitat parlamentària" de Puigdemont. "Els 135 diputats tenen immunitat. Només se'ls pot detenir si estan cometent un acte criminal en aquell moment", ha subratllat Artadi, que no s'ha mostrat esperançada que l'Estat accepti respectar la immunitat.

JxCat s'ha reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent, a qui li han comunicat formalment que el seu candidat a la investidura és Puigdemont. El mateix Torrent anunciarà el proper dilluns si proposa Carles Puigdemont per a presidir la Generalitat. També li han demanat que garanteixi els drets de tots els diputats, inclosos els dels que són a la presó o a l'exili. Per això, els seus representants estan convençuts que es garantirà la delegació de vot tant dels presos polítics com dels exiliats.

"Hem de veure fins a quin punt se'ns respecta aquest dret [la immunitat]. No descartem res, però és veritat que el president s'ha expressat amb claredat: ell és molt més útil com a president que com a presoner", han insistit. Pujol ha negat, en canvi, que Oriol Junqueras no pugui ser vicepresident del Govern. "Es pot ser president de Catalunya des de Brussel·les i es pot ser conseller d'aquest govern en les circumstàncies en què està Junqueras. Hi tenen tot el dret del món", ha destacat.

L'Estatut d'Autonomia recull que un diputat, que gaudeix d'immunitat, no pot ser detingut si no és que està cometent un "delicte flagrant". "Estem veient com pot afectar aquest dret a l'estratègia política i judicial", ha afirmat Artadi. Fonts de JxCat remarquen que aquesta és una via a explorar en el cas dels presos preventius i també en la d'un possible retorn del president. Consideren que una detenció en posar el peu en territori espanyol xoca frontalment amb la protecció que tenen els diputats davant el poder judicial. Des de la llista del president defensen que la justícia no pot alterar les majories que han sorgit d'unes eleccions.

Per incidir en aquests arguments, Artadi ha citat un llibre de l'actual fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, titulat 'Inviolabilitat i immunitat de diputats i senadors', i en el qual ha assegurat que el mateix fiscal defensa la importància de garantir la immunitat dels parlamentaris.

"No concebem que ERC no li doni suport"

Puigdemont serà nomenat amb tota probabilitat candidat a la investidura. Ell és, de fet, l'única proposta que li ha arribat al president del Parlament. Ni tan sols la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, s'ha ofert a ser candidata, tot i haver sigut la més votada el 21-D. Artadi i Pujol han explicat que amb Torrent no han comentat la fórmula que es farà servir per a la investidura, però han recordat que treballen amb diverses possibilitats, bàsicament sense la presència física de Puigdemont a l'hemicicle.

"Els nostres equips de juristes treballen amb el ple convenciment que amb el reglament a la mà "aquesta investidura és possible", ha indicat Pujol en relació als contactes amb Esquerra. JxCat no té cap dubte que els republicans votaran a favor de Puigdemont sigui com sigui la investidura. "En cap de les reunions amb ERC ens han plantejat la possibilitat d'un candidat alternatiu", ha explicat el portaveu de Junts per Catalunya. De fet, ha assenyalat que no conceben que els republicans no donin suport al president. En públic, però, el diputat d'ERC Raül Romeva ha subratllat aquest divendres que l'únic compromís dels republicans és donar suport a Puigdemont perquè sigui el candidat a la investidura, però ha evitat comprometre's a votar-hi a favor, tot i les insistents preguntes de la premsa.