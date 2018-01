ERC "dona suport" a Puigdemont però no aclareix si avalarà una investidura a distància

ERC mesura les seves paraules. Després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, per abordar el debat d'investidura, el conseller Raül Romeva ha explicat en roda de premsa que els republicans no presentaran un candidat a la presidència sinó que donaran suport a la proposta que faci Junts per Catalunya, que és Carles Puigdemont. Ara bé, no ha volgut anar més enllà d'aquest anunci ni tan sols concretar si aquest suport es mantindrà en tots els casos, fins i tot -com tot apunta- si la investidura s'ha de fer a distància. Romeva ha deixat en mans de la mesa del Parlament la decisió sobre la investidura a distància, recordant que l'informe dels lletrats -que s'hi han posicionat en contra- no és vinculant. Tanmateix, fins ara ERC havia dit que seguiria el criteri dels serveis jurídics en aquesta qüestió.

"Hem parlat de la necessitat de presentar candidats a la investidura a la presidència de la Generalitat i li hem transmès que com a grup no presentem un candidat sinó que donarem suport al candidat de Junts per Catalunya", ha anunciat. "No hem parlat de la modalitat de la investidura", ha insistit en diverses preguntes dels periodistes si ara ERC sí que accepta investir Puigdemont malgrat no comparegui presencialment a la cambra.

Raül Romeva ha posat en valor la "celeritat" del president del Parlament a l'hora de començar a fer els contactes amb els grups i ha considerat que està actuant amb la potestat que la situació i el seu càrrec li reclama. El diputat d'ERC ha insistit que el país "té pressa" perquè es retiri l'article 155 i tenir Govern. Pel que fa a una hipotètica reunió de Torrent amb el president de la Generalitat a Brussel·les, Romeva ha contemplat "qualsevol manera de fer-ho".

Els republicans demanen la delegació del vot de Comín i Serret

D'altra banda, tal com ja va fer ahir JxCat, ERC ha demanat la delegació del vot dels seus diputats a Brussel·les, Toni Comín i Meritxell Serret. No ho han fet, en canvi, per Oriol Junqueras ja que esperen la resolució de la sala del Tribunal Suprem sobre si pot assistir al ple d'investidura. El jutge Pablo Llarena l'hi va denegar per acudir a la sessió constitutiva de la cambra. Si se li tornés a negar el permís penitenciari, ERC tornaria a demanar la delegació del vot.

Romeva ha defensat que és una decisió de la nova mesa del Parlament, amb majoria independentista, i que tots els diputats han de poder exercir els seus drets.