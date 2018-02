JxCat demana desvincular "les amenaces" a l'escola catalana de les negociacions per formar govern

Junts per Catalunya ha sortit al pas aquest matí de la pressió per accelerar les negociacions per formar govern després que el govern espanyol hagi proposat incloure l'opció del castellà com a llengua vehicular a triar a l'escola catalana. El portaveu d'aquest grup parlamentari, Eduard Pujol, ha demanat desvincular "les amenaces" al model lingüístic de l'escola catalana de les negociacions per formar govern, que considera totalment "legítimes".

Pujol considera que l'únic responsable de l'aplicació de l'article 155 és el govern espanyol. El diputat ho ha dit en resposta a les acusacions d'algunes formacions com Catalunya en Comú, que aquest divendres ha apuntat als grups independentistes com els responsables de mantenir la suspensió de l'autonomia perquè dilaten les negociacions per formar govern. En aquest sentit, Pujol no ha volgut entrar a valorar com avancen les trobades amb ERC, i s'ha limitat a dir que "s'estan fent al ritme que toca". "Hi haurà Govern", ha reblat.

El diputat de Junts per Catalunya, però, ha insistit a separar el fet que l'article 155 continuï aplicat de les negociacions: "Vull deslligar l'amenaça d'aquest artefacte contra els pilars de la cohesió, la integració, la defensa de la nostra llengua i l'escola del debat polític per constituir govern". En aquest sentit, ha dit que "és totalment legítim" continuar la negociació per intentar formar govern: "Tenim els nostres ritmes. No pot ser que se'ns amenaci amb un nou artefacte que fa molt de mal a la societat catalana".