JxCat demana que es "premiï" la defensa de la "unitat" i el veto a un govern de dretes o del PSOE-Cs

Junts per Catalunya ha engegat la campanya de les eleccions del 28 d'abril des de Barcelona reivindicant el diàleg però també l'autodeterminació a Madrid. En a Fabra i Coats, l'expresident Artur Mas ha apel·lat als indecisos a votar la candidatura de Jordi Sànchez i Laura Borràs per tres motius, enviant un dard tant al PSC com a ERC: "El vot de JxCat serveix per evitar un govern de la triple dreta, una aliança entre el PSOE i Cs i també la unitat del sobiranisme". Mas ha demanat als independentistes que "premiïn" a JxCat per haver defensat "la unitat estratègica i d'acció", defensant el projecte de Junts pel Sí i ara l'espai de Junts per Catalunya.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anat més enllà i ha equiparat el PSOE i el PP, afirmant que la "repressió segueix". El cap de l'executiu ha afirmat que un govern de la triple dreta aplicarà al 155, però ha afegit que també ho farà una aliança del PSOE i Cs.

L'expresident Puigdemont, a través d'un missatge des de Waterloo, també ha reivindicat la "unitat" que considera que representa Junts per Catalunya. A parer seu, qui demana "unitat" als carrers, ha d'optar per aquesta candidatura perquè "és qui ha treballat per fer-ho". "Hi ha molta gent que té moltes ganes d'apartar-nos, que vol que la utilitat de la unitat no tingui la veu que ha de tenir", ha afirmat l'excap de l'executiu.

Elsa Artadi, candidata a Barcelona, ha reivindicat JxCat com el partit "dels presidents", a més de defensar el 9-N, l'1-O i el 21-D. "Nosaltres som el partit dels presidents, el de Mas, Puigdemont i Torra", ha afirmat, reivindicant totes les ànimes d'aquest espai després de l'enèssima crisi arran de les declaracions de l' excoordinadora general del PDECat Marta Pascal.

Jordi Sànchez: "No demanarem perdó per l'1 d'octubre"

El cap de llista de JxCat, en presó preventiva, Jordi Sànchez, ha afirmat a través d'una carta llegida per Laura Borràs que "no es presenten a les eleccions per demanar perdó per l'1 d'octubre" i ha animat a "seguir el combat democràtic iniciat" amb el referèndum. També ha assegurat, però, que JxCat "es deixarà la pell" per "arribar a acords a Madrid" i que "treballarà per evitar un govern de la dreta i l'extrema dreta" i també un del PSOE i Cs. "No pagarem per avançat", ha afirmat. Borràs, al seu torn, ha reivindicat la veu de JxCat com una "independentista i independent".

La número tres de la candidatura, Míriam Nogueras, ha defensat la decisió de tombar els pressupostos de Pedro Sánchez i ha reivindicat la formació política com a "moderada" per defensar, ha dit, "el que volen el 80% dels catalans", en al·lusió al referèndum. "Si hem arribat fins aquí no és per seguir a la 'pultrona'. Algú ha de dir si ha decidit seguir endavant o rendir-se i plegar-se a un PSOE i Podem que han deixat clar que no tenen com a prioritat Catalunya", ha etzibat.

L'extitular de Cultura Lluís Puig, des de Waterloo, i la parella de l'exconseller Josep Rull Meritxell Lluís han cridat a mobilitzar-se a les urnes recordant que s'ha ampliat el nombre d'independentistes des del 9-N fins el 21-D. "Cada cop hem estat més", han afirmat.

Els 300.000 indecisos que fan frontera amb ERC

JxCat afronta la campanya amb totes les enquestes en contra. Segons els sondejos la seva forquilla de vot es troba entre els cinc i els vuit diputats, però la llista de l’expresident Carles Puigdemont espera remuntar-les al llarg d’aquests quinze dies de campanya, emulant l’experiència de les eleccions del 21 de desembre i assegurar, com a mínim, el resultat de Francesc Homs amb CDC el 2016. Ara fa tres anys, a les darreres eleccions generals, l’exconseller va obtenir-ne vuit amb uns 481.839 vots, a una distància d’uns 150.000 dels republicans (629.294).

Ara esperen mantenir resultats i escurçar distàncies amb ERC, amb qui es disputen la major bossa d’electors. De fet, des del comitè de campanya de JxCat quantifiquen, a partir de les dades del CIS -que els donava entre 4 i 5 escons-, més de 300.000 vots indecisos entre la candidatura que lidera Jordi Sànchez i Laura Borràs i la d'Oriol Junqueras i Gabriel Rufián. Una bossa suficientment gran, avisen, per capgirar els sondejos.

La campanya, la cara visible de la qual serà l'exconsellera Laura Borràs, estarà basada en el diàleg i l'autodeterminació. Tot i que no entraran en el cos a cos amb els republicans durant la campanya -la idea és reivindicar la unitat de l'independentisme-, marquen distància amb Junqueras en les condicions per investir Pedro Sánchez. Si bé ERC no posa línies vermelles per fer-lo de nou president, des de JxCat situen dues condicions sine qua non: que acceptin parlar de l'exercici de l' autodeterminació i la fi de la repressió.

Fonts de la candidatura aclareixen que la negociació passaria per tornar a posar sobre la taula de Sánchez els condicionants que no va acceptar per tramitar els pressupostos i que van propiciar el trencament del diàleg: una mesa de negociació amb un relator. També abonaran la idea, com ERC i els comuns, que el PSOE, si pot, pactarà abans amb Cs que amb els sobiranistes. Una manera de combatre el vot útil als socialistes catalans, que malgrat l’estancament dels darreres anys –el 2016 va quedar per darrere de CDC– ara podrien quedar primers a Catalunya.

Denunciar la repressió i tancar files amb JxCat

La denúncia de la repressió també serà un dels pilars de la campanya de JxCat: diumenge els candidats seran Waterloo i el dia 21 a Soto del Real, on visitaran els presos candidats Jordi Turull (Lleida), Josep Rull (Tarragona) i Sànchez (Barcelona). Puigdemont participarà en tots els actes, connectat des de Bèlgica, i amb menor mesura el president, Quim Torra. També l’expresident Artur Mas farà es “bolcarà”, segons el seu entorn, en la campanya de JxCat com a resposta oberta per Marta Pascal, que va suggerir la creació d’un nou partit.