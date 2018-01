JxCat creu que els lletrats es van extralimitar pronunciant-se sobre la investidura a distància

Per a Junts per Catalunya, l'informe dels lletrats d'ahir, en què es considerava fora del reglament una investidura a distància, no altera els plans d'investir Carles Puigdemont. És més, fonts de la llista del president creuen que els lletrats es van "extralimitar" en pronunciar-se sobre aquesta qüestió perquè la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, no els hi havia demanat que ho fessin. La sol·licitud es limitava a la possibilitat d'un bloqueig de la sessió constitutiva de la cambra i la delegació del vot dels presos i els exiliats. "La mesa va demanar un informe sobre la sessió constitutiva, no sobre la investidura ni el funcionament ordinari", expliquen.

Les mateixes fonts remarquen en l'informe els lletrats ja diuen que el seu posicionament sobre la investidura a distància no és definitiu, sinó que admeten que més endavant es poden fer estudis més a fons sobre la qüestió.

Els membres de JxCat també es queixen que després de la interlocutòria del Tribunal Suprem els lletrats obrin la porta al vot delegat quan sempre s'havien limitat als supòsits que marca el reglament. "Ara obren la porta de bat a bat a la interpretació de la mesa [d'edat]", afirmen.

El grup parlamentari de Junts per Catalunya ha mantingut aquest dilluns una reunió al Parlament amb connexió directa a Brussel·les, on es troben el president, Carles Puigdemont, i els consellers Lluís Puig i Clara Ponsatí. Tots tres són diputats. Segons fonts presents a la trobada, han abordat com serà demà la sessió constitutiva del Parlament, sobretot per als diputats que no tenen experiència parlamentària. Pel que fa als noms de la mesa del Parlament, s'ha explicat que abans cal que ERC indiqui quin és el seu candidat a la presidència de la cambra. Als republicans els pertocaria la presidència i un secretari i a JxCat, una vicepresidència i una secretaria.

Tot i que encara no han proposat públicament els seus candidats, diverses fonts de JxCat apunten que per part d'ells es podria nomenar el politòleg Josep Costa o altres persones amb experiència jurídica, com Eusebi Campdepadrós, que era cap de llista per Tarragona. També s'està pendent de si el fins ara vicepresident, Lluís Guinó, continuarà a la mesa.