JxCat torna a presentar la moció que reclama "mediació internacional" en el diàleg Generalitat-Estat

El Parlament votarà en el ple de la setmana que ve una moció de JxCat que busca que la cambra catalana reclami una "mediació internacional" en la futura mesa de negociació que han d'obrir la Generalitat i el govern espanyol. És una moció que el grup independentista ja va presentar a finals del 2019, però que va retirar uns dies més tard després d'unes converses amb ERC no exemptes de polèmica. Ara JxCat l'ha tornat a portar a la cambra, com va dir que faria.

La moció reclama, en concret, que aquesta mediació internacional serveixi per "dotar de garanties aquest diàleg entre iguals i donar visibilitat i efectivitat a les negociacions", així com per vetllar pel "compliment dels acords" que, eventualment, en puguin sorgir. També reivindica de nou el dret d'autodeterminació de Catalunya i una "interlocució política sòlida entre la presidència de la Generalitat i la presidència espanyola".

En roda de premsa des del Parlament, la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, ha confirmat que és un text similar a la moció que ja van registrar el 4 de desembre, però que una setmana després van acabar retirant per poder "facilitar" les negociacions amb el PSOE. Com que des de llavors les coses han canviat, Geis també ha explicat que la moció inclou alguns punts nous, com ara el que qualifica "d'intent de cop d'estat" la decisió de la JEC d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, "contravenint la voluntat política dels catalans", i en el mateix sentit la resolució del Suprem i de la Junta Electoral Provincial de Barcelona.

La moció original que en el seu dia va presentar JxCat va incomodar ERC, ja que afegia pressió a les negociacions que els republicans feien amb el PSOE per desencallar la investidura i aconseguir la taula negociadora.