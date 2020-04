JxCat proposa reformar el reglament per la via exprés per fer plens telemàtics durant la crisi del covid-19

Junts per Catalunya ha presentat aquest dilluns al registre del Parlament una proposta de reforma del reglament per poder fer plens telemàtics. Ho ha fet per la via d'urgència, de manera que s'escurcin els tràmits per poder aprovar-ho com més aviat millor, i també per lectura única, és a dir, que només requereixi un debat del ple. La formació de l'expresident Carles Puigdemont proposa canviar el reglament perquè tots els òrgans es puguin reunir per videoconferència. Quan? En aquest sentit, JxCat ho limita a circumstàncies excepcionals, com feia l'informe dels lletrats del Parlament.

"Els òrgans del Parlament, a petició de dos grups parlamentaris o de la cinquena part de llurs membres, poden tenir sessions no presencials en el cas que la capacitat de desplaçament dels diputats es vegi greument afectada", afirma la proposta de reforma, i afegeix "com a conseqüència de catàstrofes naturals o accidents greus a gran escala, crisis sanitàries i greus episodis de contaminació, o paràlisi dels serveis públics essencials".

En tot cas, la possibilitat de fer plens telemàtics per circumstàncies excepcionals hauria de ser validada per majoria a la mesa i per acord amb la junta de portaveus també, les mateixes majories amb les quals es pren qualsevol decisió en els òrgans rectors de la cambra catalana.

Fonts parlamentàries expliquen que s'han obert converses en l'última setmana entre Esquerra i JxCat per consensuar una proposta de reforma, però no hi ha hagut acord. Es volia arribar a un consens també amb el PSC i els comuns, però no ha sigut possible –apunten les mateixes fonts–. Fonts de JxCat afirmen que van avisar la setmana passada que si no s'arribava a un acord aquest dilluns, "prendrien la iniciativa". Segons aquestes fonts, en les reunions no "s'estava avançant" i que per això s'ha fet el pas. Afegeixen que la proposta és de "mínims" i es mostren convençuts que la resta de grups s'hi acabaran sumant.

Crítiques dels republicans

Uns minuts després que JxCat anunciés el seu moviment, ERC ha explicat que també tenia una proposta pròpia per reformar el reglament. Els republicans asseguren que ja fa dies que la tenen i que l'havien fet arribar a JxCat, el PSC, la CUP i els comuns. A través d'un comunicat, han garantit que tothom la veia amb "bons ulls" però que, finalment, en una reunió aquest dilluns mateix "JxCat ha anunciat que presentaria una proposta pròpia". "Esquerra no vol en cap cas que s'aprofiti l'excepcionalitat del moment per prioritzar els interessos partidistes", lamenten els republicans.

La reforma del reglament d'ERC no es diferencia gaire de la JxCat. La qüestió que els separa aquesta vegada són els tempos. És a dir, mentre que els de Carles Puigdemont volen activar la reforma per la via d'urgència per fer plens telemàtics com més aviat millor, els d'Oriol Junqueras avisen que ara mateix "tècnicament no és possible" i caldrà esperar, com a mínim, fins a la tardor.

La reforma d'ERC planteja una sèrie de supòsits en què el Parlament entraria en període d'excepcionalitat, entre ells, els d'una pandèmia, i resol que en aquest context els plens es faran en format reduït o telemàticament. Per activar el Parlament en mode excepcional, ERC planteja que s'hauria de necessitar la petició de dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats, i ho hauria de validar la mesa i el ple.

Per poder aprovar aquesta reforma del reglament, s'ha de reactivar la ponència de reforma que ja hi havia en marxa i s'ha de començar a reunir de manera telemàtica. Ho va aprovar la mesa fa dues setmanes, però encara no s'ha programat cap trobada. Abans del 27 d'abril hi ha d'haver un ple per convalidar diversos decrets llei del Govern i també els pressupostos del Parlament, que estan pendent del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (van ser impugnats per Ciutadans per incomplir la llei d'estabilitat pressupostària). En cas que no es pugui posar en marxa, aquest ple es farà de manera reduïda, amb només 21 diputats i amb delegació de vot de la resta de parlamentaris.

Pressupost

D'altra banda, JxCat també proposa que es destini una part dels diners que han quedat sense executar del pressupost del 2019 del Parlament a les millores tecnològiques necessàries per fer front a la transformació telemàtica de la cambra catalana. Fins ara els serveis tècnics del Parlament han posat problemes en una implementació immediata de les sessions telemàtiques i en el primer informe dels lletrats, fins i tot, consideraven que fins al setembre no es podria tenir a punt la contractació dels mitjans tècnics per poder utilitzar el vot telemàtic. Sobre això, fonts de JxCat asseguren que amb la crisi del covid-19 es podrien escurçar terminis també en la contractació fent-ho d'urgència.

D'altra banda, JxCat proposarà demà dimarts a la reunió de la mesa que es destinin els diners dels 40 anys del Parlament al covid-19. Aquesta va ser una partida de disputa entre els dos socis de Govern quan es va negociar el pressupost del 2020. Mentre que el president del Parlament, Roger Torrent, volia augmentar-ne la partida, des de JxCat volien que fos inferior. Ara els de Puigdemont proposen destinar-la tota al coronavirus. "No es poden celebrar els 40 anys del Parlament estant de confinament", afirmen fonts del partit.