JxCat demana una "reflexió" que vagi més enllà de proposar un altre candidat si Llarena veta la investidura de Sànchez

El vicepresident del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha assegurat en una entrevista a 'La Xarxa' que el grup parlamentari es planteja no posar més noms sobre la taula a banda de Jordi Sànchez fins que el jutge Pablo Llarena decideixi sobre la seva investidura. "No hem fer de l'automatisme de si no ens deixen investir un candidat, proposar-ne un altre, sinó que cal fer una reflexió més profunda", ha explicat Costa. De fet, el diputat de JxCat ha avisat que potser no hi haurà Govern i es caminarà cap a unes noves eleccions: "Si ens segueixen enviant gent a la presó, potser no podrà haver-hi Govern, la gent ha d'entendre que no està tot a les nostres mans". Si es repeteixen els comicis electorals, Costa està convençut que els independentistes tornarien a guanyar. "No en volem, però no tenim por a perdre", ha subratllat.

En tot cas, Costa ha dit que si el magistrat torna a vetar la seva assistència, no està previst fer el ple i es tornarà a ajornar. El vicepresident ha tornat a defensar la candidatura de Sànchez: "Volem que la investidura sigui efectiva i fer respectar les lleis i les decisions de l'ONU. Estem en aquest escenari. No té sentit que les Nacions Unides es digui que tenim dret a fer aquesta investidura i no intentéssim fer-ho".

A més, també ha assegurat que hi haurà més litigis internacionals. El diputat de JxCat Jordi Turull, empresonat a Estremera, també va anunciar que portaria el seu cas al comitè de drets humans de les Nacions Unides. Turull va sotmetre's al primer debat d'investidura el dia 22 de març però l'endemà va ser empresonat pel jutge Pablo Llarena i no va poder acudir a la segona volta. De tota manera, ha admès que de moment no es plantegen que Turull torni a ser el candidat si l'ONU també dicta mesures cautelars.

Tot i que Costa ha defensat que les mesures cautelars que va emetre l'ONU són vinculants, ha admès que no és clar que el magistrat el deixi acudir a la investidura. "Aspirem a què el deixin sortir per exercir de president. Des d'un punt de vista legal es pot exercir de president des de la presó. Es poden signar els decrets i les resolucions des de la presó. El que no es pot fer és exercir un lideratge públic".