L'ANC convoca eleccions per escollir una nova direcció el 17 de març

El proper 17 de març és la data que han escollit els socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per formar la nova direcció de l'entitat. Aquesta és una de les decisions que s'han adoptat avui durant l'assemblea general de l'entitat, que se celebra al centre esportiu de la Mar Bella de Barcelona i on hi participen més de 2.000 persones. En aquesta sessió s'aprovarà també el nou full de ruta de l'entitat independentista, pendent d'aprovar o refusar les esmenes que s'han fet arribar. L'aplicació del 155 i els empresonaments de diferents figures independentistes, com l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, marca un punt d'inflexió en el full de ruta del sobiranisme. Tanmateix, l'ANC està decidida a implementar la República, per bé que no fixa terminis a l'hora d'aconseguir-la.

L'assemblea ha començat amb "l'exigència immediata del seu [de Jordi Sànchez] alliberament" per part dels presentadors de l'acte, que ha reservat cadires buides en record dels presos i els exiliats. "No volem que li prenguin un segon més de la seva llibertat", han reivindicat, abans de subratllar la situació també dels exiliats a Brussel·les i Ginebra. A la pantalla s'ha projectat un comptador dels 'Dies d'injustícia', els dies que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart porten empresonats a Soto del Real: 131. Familiars dels presos, com les dones de Sànchez o Joaquim Forn, Susanna Barreda i Laura Mas Vidal són a l'acte a la primera fila amb representants de totes les formacions i entitats independentistes.

540x306 Un dels membres de l'ANC oneja una bandera amb les cares dels presos i el missatge 'Som República' / ARA Un dels membres de l'ANC oneja una bandera amb les cares dels presos i el missatge 'Som República' / ARA

El full de ruta elaborat per la ponència aprovat pel secretariat el passat 13 de gener parla d' "instar el Govern i el Parlament a construir la República declarada com un marc real de garantia de drets civils i socials, enfront de la involució democràtica i repressiva que està duent a terme l'Estat espanyol". En aquest sentit, posa èmfasi en el "control de la hisenda catalana", dotar-se del "poder judicial i fiscalia imparcials al servei de la societat catalana", així com de la "força pública suficient a les ordres de les institucions catalanes per garantir la seguretat ciutadana en les circumstàncies ordinàries i també en les situacions de conflicte". Es tracta d'un diagnòstic de l'escena actual bastant allunyada de la que plantegen els partits, que han deixat enrere la declaració d'independència del 27 d'octubre i han reduït el caràcter vinculant del referèndum de l'1 d'octubre.

L'ANC, però, veu necessari potenciar el debat ciutadà per tenir a punt totes les "premisses per consolidar la república catalana, el procés constituent, la convocatòria d'eleccions constituents, la confecció participativa de la Constitució catalana i el referèndum per ratificar-la". A més, l'entitat considera important treballar el discurs sobiranista per aconseguir el "màxim suport internacional" en el reconeixement del "dret a l'autodeterminació exercit pel poble català l'1-O", així com "posar en evidència el caràcter antidemocràtic dels postulats dels partits contraris a la República".

En el full de ruta també hi destaca la voluntat de "mantenir i intensificar la mobilització de manera no violenta", un atribut que es repeteix de manera constant. "Caldrà definir noves estratègies de confrontació cívica amb l'Estat, sempre de manera no violenta", especifica el document, amb l'objectiu de rebatre el relat sobre l'activitat independentista que s'està fent des de les instàncies judicials. La pota al carrer compta ara amb un nou actor, els CDR, que opten per l'acció directa com a via de mobilització.

D'entre les 117 esmenes que es voten, dues són a la totalitat, que han quedat rebutjades en votació a l'inici de l'assemblea. Una d'elles, la que porta per títol 'Per un full de ruta 2018-2019 que doni resposta a la nova etapa després de l'1-O', proposava dissoldre l'entitat en el supòsit que deixi de ser una "eina de canvi necessària amb una estratègia i una tàctica pròpies no supeditada a interessos aliens a l’independentisme". Les esmenes parcials que han arribat vives a les votacions van en la línia d'aprofundir en la independència de l'associació respecte els partits polítics. Per això, algunes proposen que els membres del secretariat no puguin entrar directament a les llistes electorals per a càrrecs públics fins al cap d'un cert temps.

L'acord de legislatura

El conductor de l'assemblea, Ricard Ibañez, ha expressat el "neguit pel no acord de legislatura", qüestió sobre la qual l'ANC s'ha posicionat darrerament des d'un punt de vista no exempt de polèmica. El passat 10 de febrer l'entitat va emetre un comunicat posicionant-se a favor de la investidura de Carles Puigdemont i instant els responsables polítics a assumir les conseqüències penals d'aquest pas. En canvi, Òmnium ha decidit deixar una mica més distància amb la configuració del Govern.

Unes negociacions complexes per la fórmula d'encabir les figures a l'exili, que en aquesta assemblea han volgut llençar un missatge als socis. El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha instat els assistents a "seguir treballant, avançant i acompanyant tot el país en aquest procés sense marxa enrere". El conseller de Salut, Toni Comín, també ha participat des de la distància i ha assegurat que queda "un llarg camí per davant". Per afrontar-lo, Comín ha reclamat la necessitat de tenir "dues cames -les institucionals, una a Barcelona i una a Brussel·les- però també els braços de la societat civil". "Necessitem una ANC forta i musculada", ha reivindicat. De la seva banda, Meritxell Serret s'ha mostrat partidària de "no caure en la temptació de la divisió" davant el "projecte de país" que aglutina el sobiranisme. Al seu torn, la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha reconegut el "moment difícil" però s'ha mostrat convençuda que l'entitat sabrà "reinventar-se perquè el lideratge de la república no defalleixi". Unes paraules que han escoltat atentament dirigents de Junts per Catalunya com Elsa Artadi, Jordi Turull o Lluís Font, d'ERC, com Joan Manuel Tresserras o Isaac Pererira, i de la CUP, com el president del grup parlamentari, Carles Riera.

5,8 milions a la caixa de resistència

L'embat judicial contra el Procés va portar l'ANC i Òmnium a tirar endavant la caixa de solidaritat per fer front a les multes imposades als dirigents independentistes, ja sigui el Tribunal de Comptes contra els inhabilitats pel 9-N com el Tribunal Suprem per les fiances per eludir la presó provisional. El tresorer de l'entitat, Marcel Padrós, ha explicat que les entitats han recollit fins a 5,8 milions d'euros durant el 2017 de donatius dels ciutadans, uns 3,8 dels quals s'han hagut de gastar.