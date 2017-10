L'ANC canvia a divendres la convocatòria al Parlament per celebrar "l'arribada de la República"

El dimarts 10 d'octubre les entitats sobiranistes van convocar una mobilització al passeig Lluís Companys de Barcelona confiant que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declararia la independència des del Parlament. Els milers de manifestants van entomar amb incertesa les paraules de Puigdemont, i l'ANC va demanar pocs dies després que s'aixequés la suspensió de la DUI, que el president havia plantejat. L'Assemblea torna ara a convocar la ciutadania davant del Parlament divendres a partir de les 12.00 h per celebrar, aquest cop sí, "l'arribada de la República". "La República ens espera i l'haurem de defensar!", expliquen a la convocatòria a través de les xarxes socials.

La convocatòria de l'ANC ha arribat quan Puigdemont encara no havia resolt la incògnita de si acceptaria o no la invitació de comparèixer al Senat, precisament a les 17.00 h de dijous. Inicialment, l'ANC havia convocat la ciutadania dijous mateix a les 17.00 h davant del Palau del Parlament, i ha acabat canviant de dia i hora sense explicar-ne els motius. Un cop ha transcendit que Puigdemont no anirà al Senat, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha canviat l'hora d'inici del ple que ha de servir per respondre a l'aplicació del 155 a les 17.00 h de dijous, quan inicialment estava previst per al mateix dia però a les 10.00 h. El ple s'espera que s'allargui fins divendres al matí, quan es preveuen les votacions.

Cada grup parlamentari pot presentar fins a tres propostes de resolució, però JxSí i la CUP encara estan negociant si la DUI s'hauria de votar a la cambra o no. En la resposta que va enviar dijous passat al president espanyol, Mariano Rajoy, Puigdemont li va recordar que la declaració d'independència no es va votar al Parlament i que està suspesa, i li va advertir que si l'Estat persistia a "impedir el diàleg", el Parlament declararia la independència.

Tot i que el govern espanyol es manté ferm en l'aplicació del 155 i a no dialogar amb la Generalitat, aquest dimarts la CUP va fer públic que en una reunió recent amb Puigdemont el president els va plantejar tres opcions: seguir el full de ruta (DUI i resistència al 155), fer la DUI i convocar eleccions immediates o convocar eleccions sense ni tan sols haver fet la DUI. Aquesta última és, de fet, la via que, públicament, el PSOE insisteix que serviria per evitar l'aplicació del 155.

Els últims dies, al Palau de la Generalitat ha anat guanyant força la convocatòria d'eleccions, però ni ERC ni la CUP avalen aquesta opció i insisteixen en públic i en privat en la necessitat de declarar la independència i de protegir l'autogovern català. Aquest dimarts va ser una jornada llarga de reunions que es van allargar fins a la nit, sense que s'arribés a un acord al Govern, i les negociacions continuen aquest dimecres. Diverses fonts consultades per l'ARA reconeixen que la incertesa es podria allargar fins pocs minuts abans que Puigdemont comenci a parlar al Parlament, tal com va passar el 10 d'octubre.

De moment, als accessos a la cambra catalana ja han començat a arribar les tanques per separar el públic dels polítics i treballadors del Parlament. La fins ara diputada de la CUP Eulàlia Reguant i actual regidora a l'Ajuntament de Barcelona ho feia evident a través de Twitter.

Les tanques tornen al Parc de la Ciutadella. Quina mania en allunyar del @parlament_cat a la gent que vol enfortir la #RepúblicaAra pic.twitter.com/VqxdwaOIOr — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) 25 de octubre de 2017

El 10 d'octubre els Mossos d'Esquadra van decidir tancar tot el Parc de la Ciutadella per seguretat, davant els milers de persones que es preveia que assistissin a la convocatòria de les entitats sobiranistes. Finalment, el lloc escollit per a la mobilització es va acabar desplaçant a uns quants metres de distància del parc, al passeig Lluís Companys.