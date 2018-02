L'ANC demana un nou govern "efectiu i no dependent" de l'Estat

L'ANC reclama un nou govern que sigui "efectiu i no dependent" de l'Estat i insta la Generalitat a "construir la República Catalana". Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de la ponència sobre el full de ruta que el secretariat nacional de l'entitat sobiranista portarà a la seva assemblea general ordinària que celebrarà aquest diumenge.

Al text de la ponència, en el qual s'hi han presentat un total de 116 esmenes -a més de dues que han estat a la totalitat-, l'ANC "insta el Govern i el Parlament a construir la República declarada com un marc real de garantia de drets civils i socials, davant la involució democràtica i repressiva que està portant a terme l'estat espanyol".

Per aquest motiu, l'entitat fa una crida que el Govern sigui un "poder efectiu i no dependent de l'Estat", que posi el focus en el "finançament i control de la Hisenda catalana" i un poder judicial i una fiscalia "imparcials i al servei de la ciutadania catalana". A més, també proposa aconseguir una "força pública suficient a les ordres de les institucions catalanes per garantir la seguretat de la ciutadania en les circumstàncies ordinàries i també en les situacions de conflicte", apunta el document.

Davant la "repressió policial i judicial" de l'Estat, l'ANC considera que "s'haurà de conscienciar i instar els partits a reorganitzar-se de manera que es garanteixi que els seus dirigents, consellers, membres del Govern i diputats no es trobin en una situació personal que els generi un conflicte d'interessos que impedeixi la defensa nítida i incondicional de la República".

Tal com ha dit en reiterades ocasions, l'entitat sobiranista també torna a exigir "la restitució del govern legítim i les seves estructures, la recuperació el control de les finances, la retirada de l'article 155 i tots els seus efectes, l'alliberament dels presos polítics, el lliure retorn de les persones exiliades i el tancament de totes les causes judicials i la restitució dels càrrecs cessats". A més, també emplaça l'executiu català a convocar eleccions constituents, configurar una proposta de Constitució catalana i impulsar un referèndum per ratificar-la.

L'entitat es proposa "aconseguir el màxim suport internacional" davant la "falta de democràcia, la persecució per motius ideològics, la repressió i l'actuació arbitrària per part de la justícia", i anuncia una "escalada judicial" per portar les actuacions de l'Estat davant dels tribunals espanyols i internacionals. En el document de la ponència, s'acusa l'Estat d'imposar un "estat d'excepció" a Catalunya i de "negar aquests drets de manera violenta i profundament antidemocràtica".

Per arribar a aquests objectius, entre altres estratègies, s'aposta per la "mobilització ciutadana", mitjançant "mobilitzacions i accions de tipus pacífic, no violent, respectuós i democràtic, però efectives". "Des de l'inici s'ha demostrat en diverses ocasions que els partits, per la seva pròpia naturalesa i pel context autonòmic que en marca el funcionament, acaben traslladant les seves debilitats i dinàmiques a les institucions. Això provoca inconsistències i tensions en l'acció conjunta de la causa independentista", afegeix l'entitat en la ponència.

Per tot plegat, l'ANC advoca per "mantenir la seva sobirania com a entitat, no doblegar-se a la voluntat dels partits polítics i tirar endavant totes aquelles accions que es considerin necessàries tot i que no aconsegueixin ple suport polític". No obstant això, l'entitat també reconeix que, malgrat el "triomf" de l'independentisme en les eleccions del 21-D, el moviment s'ha "d'enfrontar a una altra realitat: per construir aquesta realitat política fa falta que la societat catalana amb un sentiment de vincle amb la societat espanyola se senti cridada a participar en aquest nou projecte".