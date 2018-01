Centenars de persones trenquen el cordó policial i es planten davant el Parlament

Moments de tensió al Parc de la Ciutadella, després que centenars de persones hagin entrat tot i els intents dels Mossos d'Esquadra de contenir-les. Malgrat la suspensió del ple per part del president del Parlament, Roger Torrent, l'ANC i els Comitès de Defensa de la República han decidit mantenir les concentracions previstes des d'ahir davant del Parc de la Ciutadella. Els concentrats criden consignes com "No marxarem, volem el president" i "Volem un ple d’investidura". Molts d’ells porten posades màscares de Puigdemont.

Centenars de persones obren la porta de la Ciutadella i es planten davant el Parlament / MANOLO GARCÍA

Centenars de persones obren la porta de la Ciutadella i es planten davant el Parlament / MANOLO GARCÍA

L'ANC havia convocat els manifestants a la plaça Sant Jaume per anar en columna fins al passeig Lluís Companys, on han mantingut una pantalla gegant instal·lada que havia de servir per seguir el ple que havia de començar a les tres de la tarda. Centenars de persones han acabat omplint el passeig amb caretes del candidat Carles Puigdemont, i han entonat càntics com "Puigdemont, el nostre president" i "Ni un pas enrere".

Manifestació de l'ANC a la plaça Sant Jaume / MANOLO GARCÍA

Abans de començar la marxa, des de la plaça Sant Jaume el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, ha explicat davant dels mitjans de comunicació que els ha "sorprès" la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de suspendre el ple. "Ens ha sorprès molt i ens hauria agradat que no fos així. Esperem que es pugui nomenar un president al més aviat possible", ha explicat Alcoberro.

Amb tot, el vicepresident de l’ANC ha dit que han decidit mantenir la manifestació malgrat la suspensió del ple, perquè "molta gent" ja havia començat a venir a Barcelona i perquè considera "important mantenir els objectius i calendaris previstos i garantir que la majoria electoral també s’expressi com una majoria de govern".

"La mobilització d’avui és per tornar a donar suport a aquesta majoria i garantir que Puigdemont pugui ser elegit com a president", ha dit Alcoberro. Per això, des de l'entitat sobiranista demanen "unitat" a les forces independentistes per tal de tirar endavant la investidura i que es pugui formar un Govern com més aviat millor.

De la plaça Sant Jaume fins a la Ciutadella

Tal com estava previst, els membres de l'ANC convocats a la plaça Sant Jaume s'han desplaçat fins al passeig Lluís Companys pel carrer Princesa, per torbar-se amb la concentració convocada pels CDR.

La manifestació de l'ANC baixant pel carrer Princesa / MANOLO GARCÍA

Marxa a peu des de Sant Jaume al passeig de Lluís Companys / ARA

Un cop allà, diversos representants de l'ANC, com el mateix Alcoberro, han pujat a l'escenari que l'entitat havia muntat al passeig Lluís Companys per agrair el suport de tots els manifestants i demanar, una vegada més, "unitat" a les forces independentistes. "No permetrem enfrontaments fratricides, evitarem qualsevol enfrontament entre germans; cal estar tots junts i treballar per la unitat d'acció", ha avisat Alcoberro, que ha demanat als independentistes que facin costat tant a Puigdemont com a Torrent.

En aquest sentit, el vicepresident de l'Assemblea ha explicat que han "entès els arguments tècnics" que els ha exposat el president del Parlament. De tota manera, Alcoberro ha explicat que no acceptaran "cap dilació que modifiqui el mandat del 21 de desembre". Així, ha confiat que en les pròximes hores es pugui "convocar el ple ajornat" i es pugui assistir a la "investidura de Puigdemont".

Davant del Parc de la Ciutadella també s'hi han concentrat una desena de manifestants espanyolistes, que s'han enfrontat verbalment amb un grup d'independentistes. Els crits d'uns de "Puigdemont, a prisión" eren replicats pels independentistes, que cridaven "Puigdemont, el nostre president".

La concentració davant de la Ciutadella, però, ha sigut pacífica i amb molts manifestants amb caretes de Puigdemont.

La Tomi i l'Eva, dues manifestants concentrades davant del Parc de la Ciutadella / ALEIX MOLDES

La Tomi i l'Eva creuen que Puigdemont hauria de ser investit avui per via telemàtica. "Rajoy vol la imatge de Puigdemont detingut per un mosso. Volen trepitjar els nostres drets per fer el que els doni la gana". Un altre grupet confia que es desbloquegi la situació encara que sigui amb un altre president. "Si no és Puigdemont, que sigui un altre. A mi els líders suprems no m'han agradat mai".