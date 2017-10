L'Audiència Nacional també cita a declarar Puigdemont i tot el Govern aquest dijous i divendres

La precampanya del 21-D va camí de convertir-se en un llarg viacrucis judicial per a l'independentisme. Aquest dijous i divendres estan citats a declarar ja a l'Audiència Nacional tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com tots els membres del Govern. La citació coincideix amb la del Tribunal Suprem a la presidenta del Parlament dissolt, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la mesa pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

La mateixa magistrada que porta el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, Carmen Lamela, ha admès a tràmit aquest dimarts a la tarda la querella presentada pel fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, contra Puigdemont i els altres 13 membres del Govern, la meitat dels quals a Brussel·les. Lamela incorpora així a la causa que ja investiga per sedició als presidents de l'ANC i Òmnium, en presó provisional sense fiança des de fa més de dues setmanes.

Lamela ha acordat com a primera diligència la citació a partir de les 9h del matí i el dia 3 també a partir de les 9h. Igual que el jutge instructor de Forcadell i la mesa, precisa que declararan com a investigats. El principal dubte és si Puigdemont i els membres del Govern que estan a Brussel·les viatjaran fins a Madrid. El president de la Generalitat ha puntualitzat que només col·laboraria si es garanteix que serà un judici just.

Tant el vicepresident Oriol Junqueras com els membres cessats de l'executiu català a Barcelona ja han avançat que tenen intenció de viatjar dijous fins a la capital espanyola, informa Aleix Moldes.

Hi haurà mesures cautelars?

L'advocat que porta els membres d'ERC, Andreu Van Den Eynde, ja ha avançat a l'ARA que demanarà la suspensió d'algunes declaracions perquè no pot assistir-hi de forma simultània. Coincidiran tant les de Carme Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa amb les de tot el Govern. A més, demanarà que se suspenguin les declaracions davant la "impossibilitat de preparar la defensa" en només un dia.

Van Den Eynde no treballa amb la "hipòtesi" que ni el Tribunal Suprem ni l'Audiència Nacional decretin mesures cautelars i els enviïn a presó igual que els líders de l'ANC i Òmnium. Primer, perquè en el cas de Forcadell, es tracta de diputats en condició d'aforament. I segon, perquè en la interlocutòria es tracta de "fets passats" en què és impossible "la destrucció de proves".

Més de sis milions d'euros de fiança

La jutge Carmen Lamela, en canvi, obre la porta a aquesta possibilitat i assenyala que justament els cita a declarar per "adoptar l'adopció de mesures cautelars de caràcter personal respecte els querellats".

Subscrivint fil per randa el que demanava Maza, Lamela també acorda fixar-los una fiança de 6.207.450 euros que hauran de dipositar en un termini de tres dies. Si no, se'ls embargaran els seus béns fins arribar a aquesta quantitat.

Lamela dona per bo, de moment, el relat del fiscal. I creu que se'n desprèn que els querellats "van urdin una estratègia del que hauria de ser tot el moviment secessionista, perfectament organitzada i amb el repartiment de papers entre les autoritats governamentals, parlamentàries i associacions independentistes (ANC i Òmnium) que van dur ta terme la celebració del referèndum il·legal el dia 1 d'octubre i a la declaració d'independència aprovada en el Parlament el passat 7 d'octubre".

Considera en aquest sentit que Maza exposa de manera "seriosa, racional i lògica" els motius que el porten a qualificar de forma provisional els delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i prevaricació.