La fiscalia avisa als membres de la mesa de "possibles implicacions penals" si admeten a tràmit les esmenes de la CUP

L'Estat no en vol deixar passar ni una a l'independentisme i la fiscalia general ja estudia "possibles implicacions legals" podrien recaure sobre els membres de la mesa del Parlament que aquest matí han admès a tràmit les esmenes de la CUP a la proposta de resolució per reconèixer el president Carles Puigdemont, entre les quals n'hi ha una que referma la declaració d'independència del 27 d'octubre. Ciutadans i el PP, però, ja han anunciat que presentarà peticions de reconsideració sobre aquesta decisió, perquè la mesa es faci enrere. Amb tot, però, JxCat, ERC i la CUP estan negociant, també, transaccions de les esmenes que els cupaires havien presentat per incorporar a la proposta de resolució de JxCat.

El ministeri públic alerta que l'admissió a tràmit de l'esmena de la CUP sobre la declaració d'independència per part de la mesa del Parlament és una "extrema gravetat" i que s'estan "estudiant possibles implicacions legals". En una nova nota en què deixa clar el posicionament del ministeri públic sobre el Procés, recorda que "reafirmar i reiterar la declaració d'independència" és una "conducta il·legal" i que ningú pot al·legar que desconeix les sentències dictades pel Tribunal Constitucional. Finalment, recorda que la Fiscalia "seguirà promovent totes les accions que siguin procedents per preservar l'ordre constitucional i per perseguir les conductes delictives en què es pugui incórrer".

Des de la Moncloa, també expliquen que els seus serveis jurídics ja treballen amb les conseqüències en què podrien incórrer els membres de la mesa del Parlament si admeten definitivament les esmenes proposades per la CUP. Fonts de l'executiu espanyol adverteixen que es tracta de textos que són "il·legals i contraris a la Constitució i a l'Estatut de Catalunya". Així, reiteren que el govern espanyol "vetllarà en tot moment per fer complir la llei, com ha fet fins ara".

A més, des de la Moncloa tornen a avisar que mantindran l'article 155 aplicat mentre no hi hagi un "president elegit d'acord amb la llei i el reglament del Parlament". De fet, aquest dimarts ja ho va advertir el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que va explicar que el 155 és una "mesura extraordinària, que està destinada a restaurar la legalitat i la normalitat, i es restaurarà quan hi hagi un Govern disposat a complir amb la legalitat i les normes i no format per persones que són presumptes delinqüents".