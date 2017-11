L'alcalde de Gimenells fitxa pel PP després d'estripar el carnet del PSC

260x366 L'alcalde de Gimenells i Pla de la Font, Dante Pérez, en una imatge d'arxiu / ACN L'alcalde de Gimenells i Pla de la Font, Dante Pérez, en una imatge d'arxiu / ACN

Del PSC al PP en menys de 24 hores. L'alcalde de Gimenells i Pla de la Font, Dante Pérez, ha fitxat pel PP de cara al 21-D el dia després d'anunciar que estripava el carnet del PSC. El batlle, que va deixar els socialistes per la seva aliança amb els "nacionalistes" d'Units per Avançar -formació hereva d'Unió-, serà el número dos per Lleida dels populars a les eleccions d'aquest desembre, segons han explicat a Europa Press fonts del PP. Pérez anirà al darrere de Marisa Xandri, que repetirà com a número 1 del partit per Lleida.

"Soc incapaç de compartir partit amb els nacionalistes d'Unió. En conseqüència, me'n vaig del PSC", ha admès aquest dijous a Twitter Pérez, que va ser un dels màxims suports de Susana Díaz durant les primàries del PSOE en les quals Pedro Sánchez va recuperar la secretaria general. L'alcalde és també un habitual de les manifestacions organitzades per Societat Civil Catalana.

Muy orgulloso que el alcalde de Gimenells (Lleida) se incorpore al @PPCatalunya por nuestra defensa clara de una Catalunya fuerte dentro de España. https://t.co/tGLEXYJdI7 vía @elmundoes — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 9 de noviembre de 2017

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha assegurat a Twitter que està "molt orgullós que l'alcalde de Gimenells s'incorpori al PP" i la seva "defensa clara d'una Catalunya forts dins d'Espanya". Aquest mateix dijous el líder popular havia dit que espera poder arribar a un pacte amb Cs i el PSC contra l'independentisme, si bé ha afegit que té dubtes que pugui acabar fent-se després que el PSC "li hagi agafat per fitxar independentistes", en referència a Ramon Espadaler, que serà el número 3 dels socialistes per Barcelona. Al parer d'Albiol, l'aliança amb Units per Avançar demostra que el PSC "ha tornat al 2013, quan defensava el dret a decidir i un referèndum".