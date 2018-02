Lamela també imputa per sedició el director dels Mossos i el secretari general d'Interior cessats pel 155

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela fa seva la petició de la Fiscalia i ha ordenat imputar aquest dimecres en la causa pels fets del 20 i 21 de setembre i l'1-O tant al director dels Mossos Pere Soler com al secretari general d'Interior César Puig cessats pel 155. Els cita així a declarar el pròxim 9 de març.

També dona a les parts dos dies perquè es manifestin sobre si consideren que és necessari declarar la causa a l'Audiència Nacional, en paral·lel a la instrucció al Tribunal Suprem, com a "complexa". Si és així al final, voldrà dir que tindrà fins a 18 mesos per investigar la causa, enfront dels sis que vencen el pròxim mes.

Lamela, en canvi, no accepta practicar noves diligències per investigar Soler i Puig, tal i com demanava el ministeri públic, perquè considera que ja té prou informació a l'espera de la seva declaració.

Segons la Fiscalia, tant Soler com Puig van tenir un paper "decisiu" per posar els Mossos d'Esquadra al servei del procés que va portar a l'1-O.