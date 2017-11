Lamela no accepta l'informe de la Fiscalia

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela no ha admès el dictamen sobre l'acumulació de les causes de rebel·lió i sedició que pretenia incorporar la Fiscalia General de l'Estat, a través de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, per incorporar a l'informe que ha sol·licitat el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

El Tribunal Suprem va donar cinc dies a l'Audiència el dimarts passat -el termini, doncs, acabava avui-, perquè informés sobre les actuacions del jutjat central d'instrucció número 3 a la causa de sedició i rebel·lió independentista catalana.

Aquesta sol·licitud no feia referència a la qüestió de competència. Però la Fiscalia General de l'Estat, a través de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, vol retenir la causa fins que els consellers a presó obtinguin l'aforament de diputats al Parlament a les eleccions del 21-D. Tanmateix, Lamela ha resolt no admetre aquest informe perquè no entra dins de la sol·licitud que la setmana passada va presentar el magistrat Llarena.

Amb tot, un cop que el magistrat Llarena rebi l'informe de la magistrada Lamela haurà de demanar informe de competència a la Fiscalia del Tribunal Suprem. Problema: el tinent fiscal del Suprem, actual Fiscal General de l'Estat en funcions, Luis Navajas, i els fiscals de sala del Suprem Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Javier Zaragoza van acordar en una reunió ahir, sobre la qual va informar l'ARA, precisament que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hauria d'oposar-se a l'acumulació immediata de les causes per part del Suprem.