Lamela rebutja els recursos dels consellers i els manté en presó provisional

La jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la causa per rebel·lió dels vuit consellers empresonats, Carmen Lamela, ha rebutjat els recursos de reforma que havien presentat per demanar que se'ls aixequés la presó provisional. També ha rebutjat el de Santi Vila que, tot i estar en llibertat, havia qüestionat les mesures cautelars que la magistrada li va imposar: assistir cada dues setmanes al jutjat, la retirada del passaport i la prohibició de sortir del país, informa Efe.

Segons Lamela, es manté el risc de fuga per la presència de Carles Puigdemont i quatre consellers més a Bèlgica, així com el de reiteració delictiva, donada la negativa a acceptar l'aplicació del 155 i la resistència de continuar actuant com un govern "legítim" en paral·lel al seu cessament. La jutge també aprecia risc d'ocultació de proves.

Més flexible s'ha mostrat amb la fiança que reclama als investigats per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, que ascendeix als 6,2 milions d'euros, segons la Cadena SER, una xifra que, tal com ha constatat la interventora de la Generalitat, va bloquejar dels comptes. La magistrada havia amenaçat de començar a embargar els béns personals dels empresonats per avalar aquesta quantitat, però ha paralitzat aquesta petició i dona uns dies més perquè reuneixin els diners.