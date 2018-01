L’anticipació de Llarena amb Forn i Sànchez

El magistrat Pablo Llarena ha denegat el permís que ha sol·licitat Oriol Junqueras per assistir al Parlament -el dia de la constitució i el de la investidura-, i en la mateixa interlocutòria també ha rebutjat el que no li havien demanat els diputats Jordi Sànchez i Joaquim Forn, ja que dijous les defenses només es van limitar a demanar la llibertat de tots dos.

Tres, per tant, pel preu d’un. Llarena va rebre l’escrit el dia 11. I no s’ha demanat cap informe a la fiscalia del Suprem sobre la sol·licitud de la defensa de Junqueras. Ha volgut -i podia fer-ho així- que aquesta resolució portés exclusivament la seva firma. Potser per la pressa de la data de constitució del Parlament, el 17 de gener.

Però no és menys cert que el fiscal Javier Zaragoza va exposar el 4 de gener, durant la vista del recurs d’apel·lació de Junqueras, que la presó preventiva no resulta compatible amb una activitat parlamentària diària.

I la sala de recursos, en la seva interlocutòria de confirmació de la presó de Junqueras, va indicar que la decisió sobre “la proporcionalitat de la mesura [presó] en relació amb el dret al·legat [representació política], l’instructor [Llarena] la podrà tenir en compte en el moment d’adoptar les decisions pertinents...”

El magistrat està convençut que instrueix una causa en què el delicte de rebel·lió és la peça central. I que aquells a qui la magistrada de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va enviar a la presó -Junqueras, Forn, Sànchez i Jordi Cuixart- constitueixen la banda dels quatre de l’1-O. Ara bé, Llarena va perfilant pas a pas la seva instrucció. I en la interlocutòria ja anticipa el que apuntàvem en aquestes pàgines sobre l’ordre de processament i la seva actualització el 1988, l’article 384 bis de la llei d’enjudiciament criminal. El magistrat creu que podria escriure en aquest moment l’ordre de processament dels quatre.

L’article 384 bis diu: “Quan un acte de processament i la presó provisional per un delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels és ferm, el processat que estigui exercint una funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès del càrrec mentre duri la situació de presó”.

I Llarena apunta que si bé la interlocutòria de processament es dicta al final del procediment ordinari i no com a acte inicial d’inculpació, el fet és que “els indicis racionals de criminalitat, que s’han apreciat en l’investigat [Junqueras], han sigut recentment ratificats per la sala d’apel·lació d’aquest tribunal”.

Per aquest motiu Llarena considera que la presó preventiva és proporcional en aquest cas. El magistrat, amb el suport de la fiscalia, ha de dictar la setmana que ve la interlocutòria sobre la situació de Forn, Sànchez i Cuixart, però ja ha donat la pista per saber que els mantindrà a la presó.