Laura Foraster serà la nova secretària general del Diplocat

El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) ha aprovat el nomenament de Laura Foraster com a nova secretària general de l'organisme. L'anunci s'ha fet oficial aquest dilluns durant la celebració del segon ple del consorci des del seu restabliment. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit la reunió, on també ha assistit el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch.

D'aquesta manera, Laura Foraster pren el relleu de la secretària d'Acció Exterior de la Generalitat, Natàlia Mas, que va passar a ocupar el càrrec des del mes de juliol passat. En aquella reunió, de fet, Torra ja va anunciar que el seu nomenament no era definitiu i que preveia escollir una persona per encapçalar de manera definitiva el Diplocat a finals d'aquest any.

Tal com ha informat la Generalitat a través d'un comunicat de premsa, Foraster és llicenciada en administració i direcció d'empreses per la UPF i en humanitats per la UOC. Des de la seva fundació (any 2012) fins al 2018 Foraster va ser la directora executiva del Diplocat, tot i que la seva vinculació a organismes de la Generalitat ja s'havia iniciat abans.

Ja en el tombant de segle, Foraster va desenvolupar diferents tasques des de Brussel·les per la Comissió Europa, el Comitè de Regions i la Delegació del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea i el Parlament Europeu. Del 2003 al 2006 va ser cap del gabinet dels consellers de Comerç, Turisme i Consum (Pere Esteve i Josep Huguet), mentre que durant la següent legislatura (2006-2010) va ocupar el mateix càrrec a la conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa, encapçalada pel mateix Josep Huguet.

Un organisme que va estar contra les cordes

El Diplocat va fundar-se l'any 2012 a partir de la transformació del Patronat Catalunya Món, amb l'objectiu d'explicar la realitat del país arreu i alhora incidir en l'opinió pública internacional. Amb l'aplicació del 155, el Tribunal Suprem va defensar-ne la seva dissolució argumentant que havia de prevaldre la Constitució. En aquest sentit, l'Estat també va cessar Albert Royo, secretari general de la institució, el mateix octubre del 2017.

Aquest mes de juny, però, el govern de la Generalitat va acordar deixar sense efecte la decisió del 155 aprofitant que el consorci no havia perdut mai la seva personalitat jurídica. Recentment, Ciutadans va presentar una moció per dissoldre el Diplocat que va comptar amb el suport del PSC i el PP. La proposta, però, va ser rebutjada pels vots en contra de JxCat, ERC, els comuns i la CUP.