Llarena rebutja deixar Forn en llibertat i imputar Lloveras i Buch

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat aquest dimarts totes les diligències sol·licitades per les defenses i per l'acusació popular de Vox, a més de tornar a refusar la llibertat de l'exconseller de l'Interior, Joaquim Forn, que encara tenia pendent per resoldre. En una allau d'interlocutòries emeses avui mateix, a la vegada que es dictava la interlocutòria de conclusió de la instrucció en la qual se supenia del càrrec els diputat amb presó provisional dictada en el cas, el magistrat inadmet per "innecessàries o reiteratives" diverses actuacions. Llarena havia de donar resposta a aquestes diligències abans de concloure la instrucció, i amb les interlocutòries les rebutja totes de pla, argumentant que ja s'ha fet tot el que calia fet per aclarir si de manera indiciària es pot atribuir als acusats els delictes que se'ls imputa. A més, justifica que, com que nou dels acusats es troben en presó provisional, cal donar agilitat al procés judicial.

Pel que fa a la petició d'alliberament de Forn, Llarena considera que existeix encara risc de reiteració delictiva i de fugida, motiu pel qual se l'ha de mantenir a la presó, segons el seu criteri. A més, en una altra interlocutòria, el magistrat rebutja la petició de Jordi Cuixart d'expulsar del procediment documents i diligències vinculats amb Josep Maria Jové i Lluís Salvador, com la llibreta Moleskine o el document 'Enfocats' que va centrar la primera part de la instrucció, i rebutja també el recurs que van presentar diversos dels processats contra la provisió de l'instructor en què els donava tres dies de termini perquè sol·licitessin les diligències que consideressin oportunes.

En un altre dels textos, l'instructor valida la fiança de 2,1 milions d'euros ingressada per l'Assemblea Nacional Catalana en el compte de consignacions del Tribunal Suprem per respondre de les possibles responsabilitats civils dels acusats.

També l'acusació popular de Vox s'endú alguna negativa de Llarena, que rebutja ampliar la causa per incloure-hi Neus Lloveras i Miquel Buch, investigats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la possible comissió de delictes de desobediència, prevaricació i malversació, sense perjudici que l'actuació que se'ls atribueix a l'exposició raonada enviada a l'instructor pugui ser determinant d'una responsabilitat penal diferent de la que es depura en la investigació d'aquesta causa.

En una altra de les interlocutòries, el magistrat deixa sesne efecte la petició que va fer al ministeri d'Hisenda d'un informe "d'anàlisi tècnica-comptable" respecte de la documentació lliurada per la Generalitat de Catalunya en ocasió dels quatre requeriments efectuats per aquest ministeri a la interventora general dels comptes de la Generalitat al llarg dels anys 2017-2018. També desisteix en la petició de l'anàlisi, amb criteris tècnic-comptables, de l'evolució de la intervenció dels comptes de la Generalitat al llarg dels mateixos anys, sense perjudici de la facultat del ministeri públic d'interessar dit criteri tècnic per al judici. El motiu és que el ministeri d'Hisenda va respondre a la petició, que tenia com a data límit el 10 de juliol demanant més temps per fer l'informe i Llarena no ha volgut esperar, perquè considera que els documents no suposen una prova, i que de tota manera el ministeri els podrà aportar més endavant si vol.