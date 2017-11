Llarena dona cinc dies a Lamela perquè es pronunciï sobre si tota la causa per l'1-O ha de passar al Suprem

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena fa el primer pas per quedar-se amb totes les causes contra l'1-O. Tal com avançava ja aquest dimarts l'ARA, ha mogut peça per paralitzar la tramitació dels recursos d'apel·lació dels advocats contra la presó dels vuit consellers, que tenien temps per presentar fins dijous i haurien allargat la causa a l'Audiència Nacional deu dies més. Llarena ha donat així cinc dies a la magistrada de l'Audiència Carmen Lamela, que porta el cas contra el Govern i els líders d'Òmnium i l'ANC, perquè es pronunciï en un termini de cinc dies sobre si s'han d'unir totes les causes al Suprem.

En concret, Llarena ha dictat una providència en què, amb caràcter previ a resoldre sobre la competència i acumulació de la causa, sol·licita a Lamela l'informe sobre els "aspectes fàctics, processals i d'investigació dels dos procediments". Finalment, també demana que emplaci tota la informació a totes les parts en el cas -fiscalia i advocats de la defensa- perquè en el mateix termini informin directament el Suprem sobre la possible acumulació dels processos.

És a dir, no només s'hauran de pronunciar sobre la possibilitat d'acumular tota la investigació per rebel·lió i sedició els membres del Govern, sinó també Forcadell i els membres de la mesa investigats.

En definitiva, la sala penal del Suprem ja s'ha declarat competent, però, d'acord amb la llei, demana a Lamela que expliqui el seu cas per decidir si finalment suma les causes, en un procediment habitual. La diferència, però, són les presses. Amb aquest pas Llarena atura la possibilitat de respondre als recursos dels investigats ja a l'Audiència - Josep Rull i Jordi Turull ja els han presentat, i han demanat que s'arxivés la causa per rebel·lió-. L'informe no és vinculant i Llarena pot decidir igualment endur-se el cas. Si aplica la mateixa estratègia processal que amb Forcadell i els membres sobiranistes de la mesa, podria dictar fiança perquè sortissin de les presons d'Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco.