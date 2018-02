Llarena deixa a la presó Sànchez perquè encara hi ha "sectors" que defensen la unilateralitat

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decidit aquest dimarts rebutjar la petició de llibertat de l'expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez, en considerar que "han aparegut nous elements de la seva participació" en els fets de la causa per rebel·lió, i perquè, segons ell "persisteix el risc de reiteració delictiva", entre altres motius perquè Sànchez "manté el seu ideari" en un context en el qual hi ha "sectors" que encara defensen la unilateralitat.

El jutge afirma que hi ha més risc de reincidència en el cas de Sànchez que en el d'altres encausats perquè "no només no ha renunciat a l'activitat pública que -des diversos fronts- ha servit d'instrument per a l'execució dels fets, sinó que ha revalidat el seu compromís en una candidatura que proclama l'objectiu de restablir la dinàmica política que va conduir a les actuacions de les quals neixen les responsabilitats que aquest procés penal preveu i que va desembocar en l'aplicació de l'article 155 de la CE". La línia argumental segueix la que ja va fer servir Llarena per denegar la llibertat a l'exconseller Joaquim Forn.

Llarena es refereix al text al "context polític" actual, en el qual, segons ell "concorren encara sectors que defensen explícitament que s'ha d'aconseguir la independència de Catalunya de manera immediata i que s'ha d'aconseguir perseverant en el mecanisme de secessió contrari a les normes penals que aquí s'enjudicien. Segueixen així ajustats al pla de secessió que recull el document 'Enfocats', en el qual es preveia abordar una legislatura constituent amb posterioritat a la desconnexió de l'estat espanyol, i en el qual s'expressava la necessitat de perseverar en l'estratègia i en els objectius tot i en el cas que l'Estat intervingués les institucions de la comunitat autònoma". El jutge recorda que el sol·licitant "manté el seu ideari sobiranista, cosa que resulta constitucionalment vàlida, però impossibilita el convenciment que la reiteració delictiva és impossible que sí que es tindria respecte de qui professi la ideologia contrària".

Per això, a l'hora d'analitzar quina pot ser la seva futura actuació, el magistrat indica que "no només s'ha d'atendre a aquest element, sinó a la marcada determinació amb què l'encausat ha perseguit la consecució dels seus objectius, cosa que es reflecteix en el seu impuls de mobilitzacions multitudinàries de ciutadans que -com es va dir en la interlocutòria de 4 de desembre de 2017- van afavorir un esclat social, i que específicament van estimular o van assumir el risc que s'expandís una irreparable reacció violenta contra la convivència i contra la organització territorial de l'Estat".

El magistrat assegura que l'agenda del número dos d'Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, que detallava un suposat pla per aconseguir la independència aporta "nous elements de suport" a la participació de l'ANC, i per això no són vàlids els arguments de la defensa que apunten que "no només hi havia una reunió entre partits polítics sobiranistes i els representants de l'ANC i Òmnium Cultural, sinó que aquells preveien la mobilització ciutadana com un element estratègic per a la consecució de la independència". Això, al seu entendre, justifica els indicis de rebel·lió que mantenen Sànchez a Soto del Real.

El diputat de JxCat ha respost a la decisió de Llarena a través de Twitter, i ha afirmat que la considera "inexplicable jurídicament". "És cruel per a la meva família", ha afegit. I ha reblat: "La violència mai ha sigut nostra i mai ho serà".

De nou em neguen la #llibertat. Inexplicable jurídicament i cruel per a la meva família. La violència mai ha estat nostra i mai ho serà. Que la solidaritat i la dignitat de tanta gent segueixi sempre els camins de la no-violència. Llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/GIATSWc3TG — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 6 de febrero de 2018

Per justificar la intervenció de Sànchez en el Procés, el magistrat es refereix, a més, a intervencions públiques en les quals polítics i líders de la societat civil "han projectat l'existència d'una actuació compartida" i afirma que Sànchez es va arribar a "proclamar garant que se celebraria el referèndum del que derivaria la declaració d'independència, llevat que el govern de l'Estat el l'impedís amb actes impropis". Llarena torna a recordar les mobilitzacions davant de les seus d'Economia del 20 de setembre i acusa Sànchez de promoure-les per "impossibilitar que els cossos i forces de seguretat de l'Estat poguessin dur a terme les decisions judicials".