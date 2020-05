El PSC ofereix a Guanyem compartir l'alcaldia de Badalona

Propostes fins a l'últim minut. Com era d'esperar, l'últim dia de negociacions a Badalona per aconseguir forjar una alternativa que barri el pas de l'alcaldia al líder del PP, Xavier García Albiol, ha comportat l'arribada de propostes d'última hora per intentar desencallar una negociació que porta dies encallada. L'últim moviment l'ha fet el PSC, que, segons ha pogut saber l'ARA, a la reunió entre els grups que s'està duent a terme ara a Badalona plantejarà la possibilitat que Rubén Guijarro i Dolors Sabater es reparteixin l'alcaldia, una opció que ha beneït el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que ha demanat que es "tingui en compte" la possibilitat d'una alcaldia compartida entre socialistes i Guanyem.

La partida, doncs, segueix oberta quan queden menys de 24 hores pel ple que aquest dimarts ha d'investir el nou alcalde de Badalona. La proposta del PSC, que fins ara havia estat rebutjada pels socialistes però també per Guanyem, ha rebut aquest dilluns l'aval de la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que ha assegurat que els republicans donaran suport a "qualsevol acord" al qual arribin Guanyem i PSC per frenar l'arribada d'Albiol a l'alcaldia. Tanmateix, el líder d'ERC a la ciutat, Alex Montornès, ha subratllat que serà l'assemblea dels republicans a la ciutat qui tindrà l'última paraula sobre el posicionament dels seus regidors en el ple de demà.

Ahir, però, en dues entrevistes amb l'ARA, tant Sabater com el candidat socialista, Rubén Guijarro, descartaven aquest escenari. "Badalona necessita foc nou. Els lideratges passats d’Albiol, Sabater i Àlex Pastor ara mateix no serveixen per afrontar els nous reptes", afirmava Guijarro, mentre que la candidata de Guanyem descartava compartir l'alcaldia amb els socialistes perquè fa un any ja ho van proposar i el PSC va dir que no: "Són propostes cremades". A més, Sabater opinava que una alcaldia rotatòria generaria inestabilitat a la ciutat.

Llauradó demana guanyar temps amb una alcadia temporal

Si no prospera la via de l'alcaldia compartida, quedaria sobre la taula la proposta dels comuns, amb què els grups progressistes impedirien que aquest dimarts al migdia Albiol assumís l'alcaldia, i guanyarien temps per seguir treballant en un acord que satisfaci totes les parts. Quan s'arribés a aquest acord, ha explicat Llauradó en roda de premsa, ella deixaria el càrrec i se celebraria un nou ple d'investidura per designar l'alcalde que haguessin pactat totes les forces progressistes.

"Si demà no arribem a cap acord, qui tindrà l'alcaldia serà el PP. Tenim dues opcions: o resignar-nos i haver fracassat, o donar-nos una altra oportunitat", ha argumentat la dirigent dels comuns, que ha defensat que, a més de guanyar temps per negociar, el seu nomenament permetria "mantenir la continuïtat" de les polítiques que estava duent a terme el govern municipal, format pel PSC i pels comuns.

Fonts del PSC han explicat a l'ARA que no s'oposen a aquesta proposta dels comuns sempre que obtingui l'aval de la resta de partits, un extrem que per ara no es produeix. "Per a nosaltres no serà que tanquem el pas a alternatives", han apuntat. Fonts de Guanyem, però, mantenen que només votaran la seva candidata, Dolors Sabater, que té previst comparèixer aquesta tarda en roda de premsa. En una entrevista amb l'ARA, Sabater ja explicava que no acceptarien vetos a la seva persona, i que posar la ciutat "en mans d'un govern feble només per frenar el PP pot ser contraproduent".