Llibertat provisional per als membres dels CDR detinguts per encadenar-se al TSJC

Llibertat provisional per als 13 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts per encadenar-se aquest divendres a les portes del TSJC. Després de passar la nit a la comissaria de les Corts, els arrestats han estat traslladats aquest dissabte de bon matí a la Ciutat de la Justícia per comparèixer davant el jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona en funcions de guàrdia. La policia catalana va deixar en llibertat ahir a la nit un dels 14 arrestats perquè era menor d'edat.

Els 13 detinguts s'han acollit al dret a no declarar i la magistrada ha acordat llibertat provisional per a tots. La causa està oberta pels delictes de resistència i desordres públics, però dos d'aquests implicats també estan imputats per un delicte d'atemptat a l'autoritat, segons fonts judicials. Un centenar de persones s'han concentrat davant la Ciutat de la Justícia per reclamar l'alliberament del integrants dels CDR i el seu advocat, Eduardo Cáliz, ha afirmat que la seva detenció ha estat "absolutament desproporcionada". "Entenem que l'acció d'ahir al TSJC s'emmarca en el legítim dret de protesta i manifestació que recull el mateix Tribunal Europeu de Drets Humans", ha afirmat Cáliz.