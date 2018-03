Lluís Puig: "Puigdemont estava disposat a cedir l'acta de diputat abans que anar a noves eleccions"

El conseller de Cultura del govern de Puigdemont, Lluís Puig, ha assegurat aquest dimarts a RAC1 que Carles Puigdemont "estava disposat a cedir l'acta de diputat abans que anar a noves eleccions", una opinió que el mateix Puig comparteix: "S'ha de formar Govern abans", ha insistit.

No obstant això, considera que "fer un govern autonòmic és un pas enrere" i allargaria "amb molts anys de presó els que ja hi són". Segons ha explicat el conseller, "l'escarni és tan elevat i extraordinari" que "fer un govern autonòmic pensant que la gent sortirà de la presó és fals".

Tot i que Puig només està acusat de desobediència i malversació, i no de rebel·lió, assegura que no es planteja tornar. "L'acusació de malversació té tots els ingredients perquè hagi de complir la pena màxima", ha dit.

Preguntat per l'últim llibre publicat per l'exconseller Santi Vila, 'D'herois i traïdors', Puig ha considerat que "fer llibres d'història tan recent" no li sembla "el més interessant". "No sé si és oportunisme comercial o la necessitat imperiosa de justificar-se o voler convèncer", ha afirmat.