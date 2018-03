Lluís Puig: "Si s'arriba a eleccions, serà perquè l'estat espanyol ho provoca"

Lluís Puig ha assegurat aquest dilluns al vespre en declaracions a l'ACN que si s'arriba a eleccions "serà perquè l'estat espanyol ho provoca" i no per "cap altre interès". Preguntat per si s'ha de posar sobre la taula un nom alternatiu a Jordi Sànchez en cas que l'única opció siguin eleccions, Puig ha apuntat que l'alternativa, segons ell, no és anar a uns nous comicis, ja que el resultat del 21-D és "molt clar". "En tot cas qui està fent que no es pugui fer govern no som els partits independentistes, sinó que és el govern i la justícia espanyola qui està posant totes les traves possibles a formar govern", ha justificat. Les declaracions de Puig s'afegeixen a les que ja va fer aquest cap de setmana la consellera Clara Ponsatí, qui no va descartar unes noves eleccions davant del bloqueig per la investidura actual.

Sobre si Carles Puigdemont o Toni Comín haurien de renunciar a l'escó per desbloquejar la investidura, Puig ha defensat que "de cap de les maneres cal que més diputats renunciïn a l'escó". "Ja vam fer-ho tres diputats electes en el moment que ens pertocava", ha afegit. "No pot ser aquest nivell de maniqueisme i manipulació, que saltant-se lleis i intentant aplicar mesures jurídiques, volen fer pretendre variar les majories d'un resultat molt clar el 21-D", ha criticat des de Brussel·les. Segons Puig, l'escenari de forçar eleccions com a única alternativa a la situació actual voldria dir que el govern espanyol "ha fet i desfet totes les coses més horribles del món per aturar la investidura del govern" que sortia del resultat electoral.

El conseller ha afirmat també que "més enllà d'un nom o un cognom és clar de qui ha de ser o com ha de ser el nou Govern". "Cal que el poble, la gent, estiguin tranquils. No estem lluitant entre nosaltres, estem lluitant contra una maquinària que vol impedir aplicar els resultats de les eleccions el 21 de desembre", ha justificat. En aquest sentit, ha lamentat que és la primera vegada a la història que "encara semblarà que els guanyadors són els perdedors". "Els guanyadors som molt clars i el que hem de fer és fer el nostre govern", ha conclòs.

Lluís Puig ha fet aquestes declaracions a l'ACN en el marc d'una trobada a Brussel·les amb representants de Plataforma per la Llengua, que han presentat al Casal Català de la capital belga l'InformeCAT 2017. L'informe, publicat el maig de l'any passat, constata que en la majoria d'àmbits la situació de la llengua catalana ha "millorat" a tots els territoris catalanoparlants. Puig ha conclòs la presentació de l'informe, a la qual també ha assistit Meritxell Serret, i ha agraït la tasca de la plataforma tot remarcant que en els darrers anys la situació del català "s'ha enfortit". "No en va, seguim rebent atacs i des de Madrid volen carregar-se la immersió lingüística", ha lamentat.