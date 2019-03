López Alegre, número dos del PP per Barcelona

La flamant candidata del PP a Barcelona a les eleccions generals, Cayetana Álvarez de Toledo, ja té número 2: serà l'advocat Joan López Alegre, tertulià en diferents mitjans de comunicació, que tornarà a la política per formar part de la llista del partit. López Alegre ja va ser diputat del PP al Parlament entre el 2004 i el 2006, i regidor a l'Ajuntament de la seva ciutat, Mataró. L'ara candidat popular va deixar de militar al partit, entre retrets pels pactes del PP amb la CiU que comandava Artur Mas.

Amb l'elecció de López Alegre, a qui també s'havia relacionat amb la candidatura municipal de Josep Bou, segueix sent una incògnita quin paper reservarà el líder de la formació, Pablo Casado, a la seva portaveu parlamentària, Dolors Montserrat, que podria ser candidata a les eleccions europees. Àlvarez de Toledo ja va subratllar diumenge que no sabia on aniria Montserrat i va deixar-ho en mans del partit.

El PP va configurant la seva llista a Barcelona prescindint dels dirigents que han mantingut la formació a Catalunya, cada cop més empetitida pel creixement de Ciutadans. Montserrat no és l'única il·lustre del PP català que no tornarà a les llistes; tampoc hi seran noms històrics com el de Jorge Fernández Díaz o Alícia Sánchez-Camacho. L'objectiu de la formació popular amb l'elecció de Cayetana Álvarez de Toledo i Joan López Alegre és, precisament, començar a revertir la batalla amb la formació taronja.