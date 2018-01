Lucía Martín i Josep Vendrell substituiran Domènech al Congrés

La diputada Lucía Martín i el diputat Josep Vendrell substituiran Xavier Domènech al Congrés. El líder de Catalunya en Comú - Podem ja ha renunciat a la seva acta a Madrid per ser diputat al Parlament de Catalunya. Amb aquest relleu, el grup parlamentari vol reforçar la coralitat de veus i perfils i apostar per una dona com a líder. Així, Lucía Martín passarà a ser la portaveu, fet que implicarà també portar a primera línia la defensa del dret a l’habitatge. Per la seva banda, Josep Vendrell continuarà de portaveu adjunt, per reclamar una llei per lluitar contra el canvi climàtic i una revolució energètica que deixi enrere la impunitat de les elèctriques.