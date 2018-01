L’unionisme fa evidents les seves divergències

De moment, la col·lecció de recursos al Tribunal Constitucional que el PP, Ciutadans i el PSC van presentar durant l’anterior legislatura per frenar el full de ruta independentista es va aturar ahir o, si més no, es va posposar. “Ja tindrem temps de presentar-ne”, apuntaven fonts populars un cop acabat el ple. L’unionisme ha començat amb una estratègia que difereix, ara mateix, de la de fa uns mesos. Però no sembla que sigui una estratègia comuna, sinó que les friccions entre el PP i Ciutadans ja fa uns dies que s’han fet evidents.

De fet, ahir els dos grups parlamentaris només van coincidir a demanar a la mesa que reconsiderés l’acceptació de la delegació de vot dels presos. Tant Inés Arrimadas com Santi Rodríguez van qüestionar la decisió de la mesa d’avalar el vot delegat dels presos, i la líder del partit taronja va retreure a Ernest Maragall, el president de la mesa d’edat, que comencés amb “mal peu” la legislatura. Per a Rodríguez, la decisió de la mesa “suposa una ampliació dels supòsits de vot que no li correspon”. Una decisió, però, a la qual el PSC no es va afegir: Miquel Iceta va demanar la paraula expressament per deixar clar el seu posicionament a favor de la mesa: “És la millor interpretació possible tant de la interlocutòria del jutge com de l’informe dels lletrats”.

Friccions entre PP i Cs

El malestar entre els populars després de la negativa rotunda de Ciutadans a deixar-los un escó per tenir grup parlamentari propi és palès. El partit taronja vol compensar la seva negativa a cedir-los un escó afirmant que treballaran perquè els populars “tinguin els mateixos drets com a subgrup que la resta de grups parlamentaris”, segons va dir dimarts Inés Arrimadas. La líder taronja, però, considera que els populars no es mereixen rebre la subvenció per sufragar les despeses del mailing de campanya -sense grup parlamentari propi, no es pot cobrar-: “Que els catalans paguin els 800.000 euros de subvenció quan els resultats no donen per assumir aquest cost no és adient”. Unes paraules que ahir van contestar en tromba diversos dirigents del PP a través de Twitter, com el mateix Xavier García Albiol, que va acusar Ciutadans de no voler fer un front comú constitucionalista per frenar l’independentisme. Per exemple, perquè no tingui “majoria absoluta a totes les comissions”. També ho van fer dirigents populars estatals, com Fernando Martínez-Maillo, que va recordar que els populars els van deixar dues cadires a la mesa del Congrés.

Per la seva banda, José María Espejo-Saavedra va obtenir un vot menys dels 57 que havien de sumar Cs, PP i PSC. Cap dels diputats del bloc constitucionalista va aixecar el dit per reconèixer ser l’autor del vot discordant. Només van parlar els socialistes, que van desmentir categòricament que cap dels seus diputats hagués votat en blanc. Ramon Espadaler, d’Units per Avançar, a més, també se’n va desmarcar i va assegurar que quan hagués de votar diferent del PSC ho faria “obertament” i no “d’amagatotis”.

El que havia de ser l’anècdota de la jornada també va servir per augmentar la fricció entre el PP i Cs. El partit taronja va acusar directament els populars d’haver “trencat el pacte”. Fonts populars, però, van desmentir que cap dels seus quatre diputats hagués votat en blanc i van corregir Cs: “No teníem cap pacte”. Amb la dotzena legislatura començada, les turbulències al bloc constitucionalista seran evidents.