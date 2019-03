Manifestació "massiva" i "pacífica": la premsa internacional es fa ressò de la protesta independentista a Madrid

La premsa internacional s'ha fet ressò de la protesta independentista de dissabte a Madrid considerant la manifestació "massiva" i "pacífica". El 'Guardian' destaca que la marxa es va fer "sense incidències" i que hi havia "una forta presència de seguretat" per evitar "possibles confrontacions amb grups d'extrema dreta amargament oposats a l'independentisme català". La BBC també informa sobre l'absència d'incidents, i explica que la protesta va ser organitzada per "més de seixanta grups de la societat civil d'arreu d'Espanya". Altres mitjans europeus com el 'Süddeutsche Zeitung', 'Der Standard' o Euronews també s'han fet ressò de la mobilització.

El 'New York Times' remarca que, tot i que l'independentisme ja ha omplert els carrers a Catalunya i "diverses ciutats europees", la manifestació d'ahir va ser "la primera gran protesta separatista" que hi ha hagut a la capital espanyola.

"Crec que és just dir que mai s'ha escoltat la veu de l'independentisme català tan fort i amb tantes persones a Madrid", va assegurar el reporter de la cadena Al-Jazeera que informava des de la capital espanyola.

Com la resta de mitjans europeus i internacionals, el diari nord-americà també recull la disparitat de xifres respecte al nombre de manifestants. "No ha sigut possible fer concórrer les diferents estimacions de la multitud", afirma el 'New York Times'.