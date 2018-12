Manuel Valls: "No hi pot haver un pacte de Cs amb Vox"

El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha sigut taxatiu sobre la governabilitat a Andalusia aquest matí en una entrevista a la Cadena SER. "Estic segur de les conviccions de Ciutadans", ha afirmat. "Han pactat amb Vox? No. No especulem amb aquestes coses. No hi pot haver cap pacte amb Vox". Valls, que es presenta a si mateix com a independent però és el cap de cartell de Ciutadans a l'alcaldia, ha contradit així el discurs adoptat ahir per la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, que va evitar (malgrat les insistents preguntes dels periodistes) descartar pactes amb la formació d'extrema dreta i va dir: "L'única cosa certa és que el PSOE no continuarà a la Junta d'Andalusia".

"Ciutadans és un partit liberal, progressista i profundament europeista", ha recalcat l'ex primer ministre francès, que ha reivindicat l'opció preferida per Cs, que reclama un govern dels taronges amb el suport del PP i el PSOE, o almenys l'abstenció dels socialistes. "Qualsevol coalició és legítima excepte amb forces que vulneren la Constitució", ha recalcat. "No hi pot haver cap pacte amb Vox, i també l'hi dic al PP", ha tornat a insistir el candidat durant l'entrevista, que s'ha fet al programa 'Hoy por hoy'.

Valls ha insistit que "n'ha parlat" amb el líder de Cs, Albert Rivera, tot i que no ha donat més detalls de les converses. L'alcaldable també ha recalcat que el PSOE és un partit "constitucionalista", tot i que ha lamentat la seva "ambigüitat respecte al separatisme", que considera que els ha perjudicat a les andaluses, en què el conflicte català va ser un dels eixos de la campanya electoral.

"Si parlem de Vox hem de parlar també del rol que es dona als separatistes i als populistes a Catalunya", ha insistit, en el mateix sentit, el candidat a l'alcaldia de Barcelona, que ha lamentat el boicot que va patir ahir durant un acte al Raval. "No m'impressionaran", ha dit: "A França hem lluitat contra el terrorisme i no han d'impedir el debat democràtic, però és greu perquè ataquen la convivència".

No és la primera vegada que Valls es posiciona sobre Vox. L'octubre passat ja va demanar que s'apliqués un "cordó sanitari" al partit d'extrema dreta, cosa que va generar una polèmica amb el líder de Vox, Santiago Abascal, que li va dir que no tenia "ni idea del que està dient".

Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo @manuelvalls https://t.co/uboFQRJjwz — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 29 de octubre de 2018

Des de Cs, segons ha pogut saber l'ARA, les declaracions de Valls es van rebre amb inquietud, tenint en compte els vasos comunicants que hi ha entre una part dels votants de Vox i una part dels de Cs. El partit taronja ha evitat reiteradament (tant a Madrid com a Catalunya) quaalificar d'extrema dreta la formació. De moment, Cs també ha evitat aclarir si descarta o no sumar amb Vox o comptar amb la seva abstenció per arribar al govern andalús, tot i que aquest no és l'escenari preferit pel partit.