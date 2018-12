Els veïns boicotegen el primer acte de Valls al Raval... i ell se'n va amb metro

Era el primer acte convocat al Raval de manera oficial per l'aspirant a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls. El tema central de la convocatòria havien de ser els problemes d'inseguretat a la ciutat i deixar clar que aquesta serà la seva principal batalla durant tota la campanya electoral. Però quan ningú encara s'havia situat a lloc i l'escenari muntat a la plaça Salvador Seguí encara estava buit, un grup de manifestants han aparegut a la plaça rere una pancarta en què es podien llegir les reivindicacions del col·lectiu Prostitutas Libertarias. Però els manifestants, una cinquantena, representaven una amalgama de sensibilitats de veïns del barri. Els crits que s'han imposat d'entrada eren els de "Manipulador" i "Fora del barri", que també han deixat pas a consignes a favor de la llibertat dels presos polítics i contra l'especulació.

Valls ha intentat començar l'acte com si no passés res però els crits dels concentrats feien molt difícil escoltar les seves explicacions, mig en català i mig en castellà, sobre els problemes de seguretat de la ciutat –i la "falta de suport" de Colau a la Guàrdia Urbana– i realitats com les del 'top manta'. Quan ell deia que la principal preocupació dels barcelonins era la seguretat, els manifestants ho negaven i li responien a crits que eren la pobresa i els lloguers. I el convidaven a anar-se'n. Valls ha assegurat que, si és alcalde, incorporarà entre 1.000 i 1.500 agents de la Guàrdia Urbana en quatre anys i augmentarà els recursos d'aquest cos. Entre el públic l'escoltaven els regidors de Cs -que és l'únic partit que li dona suport- Paco Sierra i Koldo Blanco.

A mig discurs els manifestants li han tallat el so i ell s'ha mantingut amb un somriure. "Ningú em privarà de fer campanya", ha sentenciat, convençut que la seva candidatura és guanyadora i que els barcelonins estan "farts" de la "intolerància". Tot i que ja s'havia reunit amb veïns del Raval afectats pel problema dels narcopisos, avui era el primer acte obert al públic de Valls al centre de la ciutat. L'objectiu era llegir el primer capítol de la seva carta a la ciutadania. El capítol que se centra en la necessitat de fer una ciutat més segura. "Acabarem amb la inseguretat, canviarem Barcelona. N'estic segur", ha conclòs i de l'escenari, després d'haver acceptat un número reduït de preguntes -la protesta ho feia inviable- i llançant petons al públic.

"No em sorprèn. És el clima d'intolerància que vivim a Catalunya i Barcelona. Però res m'aturarà. Vull ser el pròxim alcalde de Barcelona", ha defensat quan se li ha preguntat sobre la protesta. "Aquí no tenim por de res i estic segur que guanyarem. Els barcelonins no volen intolerància", ha afegit, després de deixar clar que els que protestes són una "minoria" i que ell està al costat dels valors recollits a la Constitució.

Un cop s'ha acabat l'acte, Valls se n'ha anat caminant, amb la Guàrdia Urbana al darrere, enmig de crits de "Fora". La caminada ha continuat pel carrer Sant Pau fins a la Rambla, on l'ex primer ministre ha agafat el metro. Precisament el preu del bitllet del metro, una pregunta que Valls no va respondre en una entrevista amb l'ARA, va ser l'última polèmica del candidat, que va esquivar la qüestió assegurant que sí que sabia que un taxi li costava entre set i deu euros. "No, no, nazis, no" i "Els carrers seran sempre nostres" han sigut els lemes de la manifestació, ja sense Valls, fins que s'ha dissolt entre aplaudiments.

"Això és una bogeria", comentaven membres de l'equip de l'alcaldable, que s'han plantejat la possibilitat de portar el candidat a la Filmoteca fins que arribessin els Mossos. Però ell no ha dubtat i se n'ha anat a peu tal com tenia previst. Amb un cordó de seguretat muntat per la Guàrdia Urbana que l'ha separat dels manifestants. Ha caminat fins al metro.

El candidat socialista a l'alcaldia Jaume Collboni ha criticat la protesta veïnal i ha demanat que les idees es defensin amb la paraula i no amb boicots. "Fem una crida a respectar la pluralitat", ha dit.