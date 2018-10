Manuel Valls: "Ser republicà no és oposar-se a la monarquia, sinó a la tirania"

Després de quaranta anys dedicats a la política francesa, Manuel Valls es presenta com el fill retornat "a casa". Així es titula el seu llibre ('Barcelona, torno a casa'), dedicat a la primera pàgina "a la gent de Barcelona": en portada, el francès posa davant d'un mosaic de rajoles típiques de Barcelona, el mateix que va decorar l'acte de presentació de la seva candidatura, en què va afirmar el seu desig de "ser l'alcalde de Barcelona". Avui tampoc ha donat detalls del programa ni de qui l'acompanyarà a la llista. Després de reivindicar els seu republicanisme, Valls ha hagut d'explicar també, doncs, com és que dona suport a la monarquia espanyola: "Avui ser republicà no és oposar-se a la monarquia, sinó a la tirania", ha recalcat, i ha defensat els valors democràtics de la Constitució espanyola.

Tot i la negativa rotunda del PSC integrar-se en la seva candidatura, i també la del PP, més tímida (els conservadors han deixat espai a la rectificació), Valls va presentar-se abans de l'estiu com el candidat de l'unionisme afirmant que feia el pas davant de la situació excepcional del conflicte català, en què calia evitar que Barcelona també fos governada per l'independentisme. No obstant això, en les últimes setmanes ha afegit a les seves reivindicacions les crítiques contra Ada Colau i ha buscat allunyar-se de Ciutadans, en una clara estratègia per ampliar el ventall de possibles votants cap a l'esquerra. El partit taronja ha passat de presentar Valls com el seu candidat a evitar comparèixer als actes de l'ex primer ministre francès i quedar en un segon pla: "La candidatura serà oberta, europea, democràtica, cosmopolita, mediterrània –ha insistit avui–, amb el suport de Ciutadans" però també de "socialistes, figures del catalanisme moderat i sobretot independents". Aquest matí Valls no ha confirmat detalls sobre la fórmula de la seva candidatura, tot i que fonts de Cs van apuntar a l'ARA que estudia una coalició amb el partit d'Inés Arrimadas.

En una intervenció en què ha parlat una estona en català i una altra en castellà, Valls ha assegurat que es quedarà a Barcelona com a regidor encara que no guanyi les eleccions, amb la "responsabilitat" que li donin "els barcelonins". Això xoca amb el que va dir fa unes setmanes a la televisió francesa, on va afirmar que abandonaria la política si perd l'alcaldia.

El llibre que aquest dilluns presenta Valls surt a la venda demà. Aquesta tarda el presentarà acompanyat del premi Nobel Mario Vargas Llosa, que en els últims anys també s'ha erigit en flagell del procés independentista. En les seves pàgines, el francès reivindica la Barcelona olímpica de Pasqual Maragall, des del concepte de "ciutat-estat", i acusa el govern d'Ada Colau d'haver fomentat la "turismofòbia". També avança idees per impulsar un nou pla d'habitatge, en què apunta alguna mesura, com ara "guanyar metres cap amunt" en alguns districtes.

El francès fa gala en el text de la seva trajectòria com a garantia d'èxit a Barcelona: "Quan em vaig convertir en representant electe molt jove, el 1986, em vaig dedicar a servir els ciutadans, primer com a alcalde d'Évry i després com a ministre i primer ministre", ha dit. Amb la seva carrera política esgotada a França (després d'abandonar el Partit Socialista francès i intentar sense èxit integrar les llistes electorals de La República en Marxa), Valls es va reconvertir en l'ariet internacional contra l'independentisme, un posicionament que l'ha portat finalment a disputar l'alcaldia de Barcelona.

En una roda de premsa en què ha reivindicat les figures d'Antonio Machado i Manuel Azaña perquè representen els "valors que poden unir-nos molt més que dividir-nos", Valls ha tornat a ser preguntat pels periodistes sobre un dels punts més criticats de la seva trajectòria política: l'expulsió, com a ministre d'Interior, de milers de gitanos de França. "Dir que vaig expulsar gitanos és mentida, 'fake news'" –ha recalcat–: Avui hi ha molts gitanos a França". Tot seguit ha reivindicat que "cal protegir la gent, i no hi ha llibertat sense la seguretat dels ciutadans".

Xoc entre Ciutadans i VOX per les declaracions de Valls

D'altra banda, el francès també ha topat en els últims dies amb Vox. En una entrevista a 'El País', Valls va afirmar ahir que cal fer un cordó sanitari a Vox. Unes paraules que no han agradat al líder del partit d'extrema dreta, Santiago Abascal, que li ha etzibat: "Entenc que a França no l'aguantin, però això no és culpa nostra".

Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica o algo @manuelvalls https://t.co/uboFQRJjwz — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 29 de octubre de 2018

També el portaveu del comitè executiu nacional de Vox, Ignacio Garriga, ha fet un tuit, en què ha assegurat que el partit "serà a l'Ajuntament de Barcelona defensant els barcelonins dels manters, l'esquerra i els francesos".

Manuel Valls, plantea con descaro francés y republicano que hay que hacer un cordón sanitario a VOX. Pues bien,que sepa que nos tendrá en el Ayuntamiento de Barcelona defendiendo a los barceloneses de manteros,izquierda y franceses. https://t.co/JmzRLbKKUm — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) 28 de octubre de 2018

Ciutadans ha rebutjat aquestes declaracions en un tuit de José Manuel Villegas, que ha afirmat que el partit no "permetrà aquests atacs" contra un "defensor de la Constitució, la llibertat, la Unió Europea, i que ha lluitat contra el terrorisme i els nacionalismes". "Vosaltres us podeu quedar amb Marine Le Pen" (presidenta de l'ultradretà Front Nacional), ha sentenciat.