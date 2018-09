Maragall fa de Pujol i diu que encara "no toca" parlar de l'alcaldia de Barcelona

Ernest Maragall, alcaldable 'de facto' d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la ciutat de Barcelona i encara conseller de Relacions Exteriors i Transparència del govern de Quim Torra, ha fet aquest dijous de Jordi Pujol durant la seva visita a la reoberta delegació de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda, i ha vingut a dir allò d'"avui no toca". No toca parlar de "l'especulació legítima", que ja és profecia a punt de complir-se, de la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona, en substitució d'Alfred Bosch.

Lluny de situar el debat sobre el futur de Barcelona, i sense fer cap comentari sobre els seus propers rivals, el conseller només ha parlat de l'acció exterior que dirigeix. Fruit d'aquesta feina és la posada en marxa de la delegació de Londres, a les mateixes instal·lacions on era abans del 155 i amb el mateix delegat al capdavant, Sergi Marcén. "Avui recomença el que mai no hauria hagut d’interrompre’s, de la mateixa manera que qui hauria de ser aquí és en Raül Romeva i no pas jo", ha etzibat Maragall, en un record al seu antecessor, actualment a la presó de Lledoners i en espera de judici davant el Tribunal Suprem.

Maragall també ha recordat que l'acte d'avui ha coincidit amb la presentació d'un recurs per part del govern espanyol contra la reobertura de les delegacions a l'estranger. "Un recurs que no ens sorprèn gaire, perquè se'n deriva d'una actitud normal", hostil contra l'acció exterior de la Generalitat.

"Les hem reobert seguint els procediments establerts, i el que ens toca ara és reforçar la presència de Catalunya a l'exterior". Maragall està convençut de les raons jurídiques que assisteixen el Govern. I ha confiat que continuaran obertes. De fet, s'ha mostrat taxatiu: "La presència de Catalunya no demana permís [per instal·lar-se a l'exterior]. Ho fa. Descarto absolutament veure les delegacions tancades, bé per acord [amb el govern espanyol] o bé per victòria". Victòria que, encara que no l'ha desenvolupat, ha de fer referència al litigi contenciós administratiu presentat des de Madrid.

Contactes

Aniversari de l'1 d'octubre

Maragall ha assegurat que ha aprofitat el viatge per "mantenir contactes" per continuar explicant la situació política que viu Catalunya. Contactes amb "persones i mitjans de comunicació", que no ha esmentat "perquè no ens agrada fer soroll, no fem ostentació". Però ha assegurat que "s'han mostrat receptius" davant de les explicacions sobre la situació de les disset persones "en presó injusta o a l'exili."

A punt de complir-se el primer aniversari de l'1-O, la valoració que Maragall ha detectat entre els seus interlocutors ha estat de "refús a una violència incompatible amb els valors que defensa Europa."

Però l'acció exterior que lidera el conseller no s'ha de limitar a l'explicació sobre el Procés i les seves conseqüències, sinó també a "posicionar-nos" en el món. I ha posat com a exemple la necessitat de saber què passa amb el Brexit, "perquè afecta els catalans que viuen al Regne Unit i afecta les nostres empreses."

Ernest Maragall ha anunciat un proper viatge al Regne Unit per fer una "inauguració formal" de la seu de la delegació, que esdevindrà la Casa de Catalunya a les illes. Segons quant es trigui a presentar-la en societat, serà la persona que el substituirà qui la inaugurarà oficialment.

Fa set dies, Maragall va reobrir la delegació de Berlín. Després de la de Londres es tornaran a posar en marxa la de Suïssa i la d'Itàlia, i finalment la dels Estats Units i la de França abans d'acabar l'any. Una data que Maragall també ha apuntat per tornar a veure en funcionament el Diplocat.