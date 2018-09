Maragall assegura que està treballant per una "mediació" internacional entre els governs català i espanyol

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, ha assegurat que el seu departament està treballant per aconseguir una "mediació" internacional entre els governs català i espanyol per arribar a un referèndum d'autodeterminació. "Crec que és necessària malgrat que el govern espanyol hagi dit que vol obrir un diàleg, per això estem treballant en aquesta línia amb la deguda discreció", ha explicat el conseller en una entrevista a Catalunya Ràdio, que ha assegurat que el govern espanyol també hi està treballant: "Sap que és necessària una mediació".

Maragall ha assegurat que està "decidit" a tirar endavant aquesta tasca, però ha reconegut que té poca confiança que l'estat espanyol accepti un referèndum d'autodeterminació. En aquest sentit, el conseller ha afirmat que hi ha països europeus que volen esperar que el diàleg entre els executius català i espanyol "doni fruits", però que també hi ha altres actors que "són cada cop més conscients que hi ha una necessitat que els catalans puguin acreditar democràticament la seva posició".

El conseller ha explicat que les delegacions a l'exterior que obriran en els propers mesos seran "més explícitament representacions d'un país i d'una societat que vol estar present al món per explicar la nostra causa i també per participar del debat europeu en tot moment". "Cal un llenguatge constructiu, afirmar que la nostra voluntat de diàleg amb l'estat espanyol és ferma i no ingènua", ha defensat. Maragall, però, creu que s'ha de vigilar el llenguatge que s'utilitza per "fer amics i no adversaris".

Trobada de comissions abans del 15 de desembre

El conseller assegura que abans del 15 de desembre s'hauran reunit les sis comissions que pengen de la bilateral: les comissions de traspassos, d'infraestructures, d'afers econòmics, d'educació i llengua, d'afers exteriors i la que ha de servir per tractar les lleis anul·lades pel TC.

Sobre l'estratègia a seguir per l'independentisme en els propers mesos, Maragall ha assegurat que s'està "construint" entre les diferents formacions independentistes. "Estem construint una estratègia, l'anem aclarint. La conferència de Quim Torra va ser positiva, però potser hagués pogut anar més enllà en precisió", ha afirmat.

Maragall ha avisat que amb una sentència condemnatòria pels líders independentistes, "s'haurà d'extremar la capacitat d'expressar-se per la via internacional i també al carrer". "Com més ens diguin que no, més gran ha de ser el nostre 'sí' i el nostre 'ja'", ha defensat.